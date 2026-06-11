El Certame Literario de Ames ya tiene 27 premiados entre 186 obras de poesía y narrativa

La XXIII edición del Certamen Literario del Concello de Ames ya tiene galardonados, tras la reunión celebrada por un jurado que componen Manuel Portas Fernández, Carlos Negro Romero y Dolores Vilavedra Fernández. Y en esta ocasión, los trabajos premiados proceden de un total de 13 concellos diferentes. Entre la lista de obras ganadoras se encuentran textos procedentes de Ames, Noia, Santiago de Compostela, A Coruña, Nigrán, San Sadurniño, Oroso, Teo, Touro, Lousame, Gondomar, Allariz y Vigo.

Los galardonados

Las nueve personas premiadas en la modalidad de narrativa fueron las siguientes: Aroa Domínguez Domínguez, Adriana González Leira y Ana López Canosa en la primera categoría; Elena Tedín Cobas, Enma Serrano Caneda y Sarah Muñoz Costa, en la segunda categoría; y Francisco Javier Fernández Davila, Sonia Corral Franco e Israel Martínez Veiga, en la tercera categoría. En cuanto a la modalidad de poesía, las personas galardonadas fueron: Adriana González Leira, Xela Ramos Domínguez y Lois Herva Rodríguez, en la primera categoría; María Rodríguez Maroño, Elvia Pérez Álvarez y Ana Laranga Romero, en la segunda categoría; y Marta Dacosta Alonso, María Comesaña Besteiros y Clara do Roxo, en la tercera categoría.

En el concello amesano recaen cuatro de los galardones: el primer y el tercer premio de la segunda categoría en la modalidad de narrativa dirigida a jóvenes de 14 a 17 años; el segundo premio de la primera categoría (hasta los 13 años) en la modalidad de poesía; y el segundo premio de la segunda categoría (de 14 a 17 años) de la modalidad de poesía.

Sección de adultos

En esta edición, la categoría con mayor participación fue la sección para personas mayores de 18 años en la modalidad de narrativa, en la que se presentaron 65 trabajos. Por otro lado, en la misma franja de edad dentro de la modalidad de poesía se recibieron un total de 58 obras. En las otras dos categorías de poesía, dirigidas a personas menores de 13 años y a autores y autoras de entre 14 y 17 años, se recibieron 17 y 11 textos, respectivamente. Del mismo modo, en la categoría de narrativa de esas mismas franjas de edad se presentaron 22 y 13 trabajos, respectivamente. En total, participan en el concurso 86 textos poéticos y 100 textos narrativos.

El acto de entrega de premios estará presentado por Belén Martínez, periodista de Ames Radio, y tendrá lugar el próximo sábado, 13 de junio, a las 12.30 horas, en el auditorio de la Casa da Cultura do Milladoiro. Además, se contará con la actuación del alumnado de la Escola Municipal de Música de Ames, que interpretará varios temas musicales.