COSTA DA MORTE
Un sueño, una historia de amor y la esclerosis múltiple dan vida a 'La niña del columpio'
Rebeca y Miguel han convertido su enfermedad en una lección de superación
La niña del columpio es el título de un libro que nació de un sueño y también de una historia de amor y de superación. Así lo afirman sus autores, el coruñés Miguel López y la dumbriesa Rebeca Cernadas, que son pareja desde 2020 y a los que une, además del amor, la esclerosis múltiple.
A Miguel se la diagnosticaron cuando tenía 16 años, pero la enfermedad no le impidió cursar estudios de Arquitectura y ejercer su profesión. Por contra, Rebeca fue diagnosticada a los 17 años y la esclerosis le impidió acceder al mercado laboral. "Obstáculos", afirman, que no les impiden "hacer otras muchas cosas".
Se conocieron en un acto de la Asociación de Esclerosis Múltiple celebrado en A Coruña, en un momento en que compartían experiencias con un grupo de personas. "Miguel me pidió mi número de teléfono y, al día siguiente, me llamó", recuerda Rebeca.
Aunque la pandemia se interpuso en su camino y les separó temporalmente, dado que Rebeca regresó a su casa en Dumbría, la relación se afianzó y consolidó. Actualmente, residen en A Coruña y un día, en 2023, "al despertarse, Miguel me dijo que había soñado que había escrito un libro y con una niña en un columpio. De inmediato, le dije: pues escribimos un libro".
Ficción y experiencias reales
Y así fue como surgió La niña del columpio, una obra de ficción inspirada en sus experiencias reales. Martina y Álvaro son los protagonistas de una historia de amor, de lucha y de superación, como la que viven Rebeca y Miguel.
Es además "un homenaje a mi hija, nacida de una relación anterior, y que falleció a los siete días tras nacer prematuramente a los siete meses. Quiero dedicárselo a ella", afirma Miguel.
Ambos quieren además dar visibilidad a las personas que sufren esclerosis múltiple y lanzan un mensaje de optimismo. "Con ayuda y amor, podemos hacer muchas cosas" afirma Rebeca. En nuestro caso, añade, "nos complementamos y ayudamos y, a veces, un simple abrazo nos permite superar los malos momentos".
Saber convivir con la enfermedad
"Se trata de saber convivir con la enfermedad. El mundo no se acaba con la esclerosis, tienes que programarte y disfrutar de las cosas que puedes hacer", afirma Miguel. Así lo pretenden transmitir a quienes, como ellos, sufren esta enfermedad "porque es importante que no se encierren en casa, pues hay muchas vivencias posibles".
Además de disfrutar del deporte, Rebeca y Miguel encontraron también en la literatura una nueva vía de motivación. Su libro ya ha sido presentado en el Ágora, en A Coruña, y el pasado fin de semana en Cee, "después de tres años de trabajo", afirman. Agradecen la buena acogida y también el apoyo recibido por parte de la escritora ceense Guadalupe Vázquez, "que nos guio y ayudó para sacar adelante este proyecto".
La propia Guadalupe les acompañó en el acto de presentación en Cee, que estuvo presidido por la alcaldesa, Margot Lamela. Habrá nuevas presentaciones en Dumbría, Vimianzo y en el Centro Cívico San Diego, de A Coruña. Rebeca y Miguel quieren que su obra sirva también para avanzar en la lucha contra la esclerosis. Con tal fin, "donaremos el 1% de las ventas a la Asociación de Esclerosis Múltiple de A Coruña", afirman.
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