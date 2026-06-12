Augas de Ames logra un beneficio de 590.091 euros en 2025 y planifica un presupuesto este año de 4,5 millones

El Consejo de Administración de Augas de Ames EPEL aprobó el 8 de junio las cuentas anuales de 2025, que arrojan un resultado positivo de 590.091,84 euros, consolidando la estabilidad económica y financiera de la entidad. Este balance se suma al buen resultado de 2024, primer año de actividad de la empresa pública, que dejó un remanente de 822.000 euros para inversiones en la red.

Cifra de negocio

La cifra de negocio alcanzó los 2.897.232,99 euros, frente a los 1.488.063,79 euros de 2024, año en el que la entidad solo operó durante nueve meses. El resultado de explotación fue de 591.456,47 euros y, tras impuestos, el beneficio final se situó en 590.091,84 euros. El activo total ascendió a 7.965.964,81 euros, destacando el mantenimiento de inversiones en infraestructuras e instalaciones para los servicios de abastecimiento y saneamiento. Durante 2025 también se realizaron mejoras técnicas y operativas para reforzar la calidad del servicio.

Las cuentas serán remitidas al Ayuntamiento de Ames para su aprobación definitiva. Además, el consejo conoció diversas resoluciones de presidencia y gerencia y recibió información sobre la gestión de los servicios y las previsiones para 2026. Y en lo que atañe a 2024, una auditoría concluyó que las cuentas reflejan fielmente la situación financiera de la entidad. Tras corregir varios ajustes contables, el resultado real del ejercicio se elevó a 822.000 euros, cantidad incorporada posteriormente a reservas para futuras inversiones.

Partidas 2026

Por otro lado, el presupuesto de Augas de Ames para 2026 asciende a 4.580.651,83 euros e incluye actuaciones destacadas como una nueva conducción de agua potable entre Castiñeiro do Lobo y el depósito de Aldea Nova, además del refuerzo y ampliación de la red de abastecimiento en distintos puntos del municipio.

Testimonios

El presidente de Augas de Ames, Blas García, destacó que “os resultados obtidos poñen de manifesto a boa saúde económica da entidade e permiten afrontar con garantías os retos futuros, mantendo o compromiso coa eficiencia na xestión, a sustentabilidade e a mellora continua dos servizos públicos”. A su vez, la gerente, Genma Otero, señaló que “o exercicio 2025 estivo marcado por un importante incremento da actividade da entidade, mantendo ao mesmo tempo un rigoroso control dos gastos e unha xestión eficiente dos recursos públicos. Estes resultados permítennos afrontar os próximos investimentos con garantías e continuar avanzando cara a un modelo de xestión cada vez máis sostible e innovador”. Por último, el edil de Obras Gustavo Nieto valoró positivamente las cuentas y afirmó que “o beneficio obtido permitirá seguir reforzando os investimentos na mellora das redes de abastecemento e saneamento, avanzar na modernización das instalacións e ofrecer un servizo cada vez máis eficiente e sostible á veciñanza de Ames”.