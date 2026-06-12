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XUNTANZA

Axober celebra tres décadas de compromiso empresarial en Bergantiños

A entidade reuniu en Carballo os oito presidentes que a dirixiron desde a súa fundación en 1992

Xuntanza dos oitos presidentes que dirixiron Axober desde a fundación.

Xuntanza dos oitos presidentes que dirixiron Axober desde a fundación. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

Por primeira vez na historia, a Asociación de Empresarios de Bergantiños (Axober) xuntou a todos os seus presidentes, desde a súa fundación no ano 1992 ata a actualidade: Pedro González Vieites, Rogelio Antelo Veiga, Manuel Pensado Suárez, José Fernández Añón, Ramón Antelo Veiga, José Figueiras Garrido, Isidro Varela Bardanca e Diego Iglesias Martínez.

O acto, organizado pola actual directiva presidida por Diego Iglesias, celebrouse no Parque San Martiño de Carballo, onde o se lles fixo entrega a cada asistente dun pequeno detalle conmemorativo. A continuación, os participantes gozaron dun xantar, que serviu tamén como homenaxe ao labor desenvolvido polas distintas xuntas directivas ao longo de máis de tres décadas.

O encontro foi, ademais, unha oportunidade para poñer en valor a evolución do tecido empresarial da comarca de Bergantiños. Actualmente, a entidade conta con arredor de 200 socios e socias, consolidándose como unha das asociacións empresariais de referencia.

Máis de 30 anos de historia

Dende a súa constitución, o 28 de setembro de 1992 en Carballo, Axober traballou de forma activa na dinamización económica, no apoio ao emprendemento e na creación de redes empresariais.

Ao longo dos máis de 30 anos de traxectoria, dende Axober impulsáronse iniciativas relevantes para o desenvolvemento económico e social de Carballo, como a creación do Centro Comercial Aberto (CCA) en 2002; a Festa do Pan de Carballo, que se celebrou durante cinco edicións (do 1998 a 2002); Carballo por etapas, un plan de dinamización económica e promoción do territorio; Berocasión, a feira de vehículos de ocasión que neste 2026 acadará a súa 21ª edición, e Construíndo O Futuro, un programa formativo que se celebrou en 2025 e en 2026.

FP de Cociña e Restauración

Ademais, a asociación impulsou a implantación da FP Dual en Cociña e Restauración (2025), unha iniciativa que responde de maneira directa ás necesidades reais do sector hostaleiro local e reforza a conexión entre a formación e o tecido empresarial.

Axober integrouse na Confederación de Empresarios da Coruña (2025) e na Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte (APTCM) e, a pasada semana, organizou o encontro Noroeste 0 Emisións.

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O encontro celebrado hoxe en Carballo "simboliza a continuidade, o compromiso e a colaboración empresarial da comarca", afirma Diego Iglesias.

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