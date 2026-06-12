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Boqueixón impulsa el turismo del Pico Sacro con un documental, técnico de verano y food-truck

La proyección que se ofrece en el centro de interpretación local busca poner en valor este enclave singular gallego, declarado monte mítico por excelencia de la provincia

Alcalde y vicepresidente de la Diputación acudieron al espacio de enoturismo María Manuela para conocer por unas instalaciones que apuestan por el desarrollo local sostenible

Regueira, de pie, explica a los asistentes la colaboración de la Diputación y Concello de Boqueixón en el Pico Sacro

Regueira, de pie, explica a los asistentes la colaboración de la Diputación y Concello de Boqueixón en el Pico Sacro / Concello

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Marcos Manteiga Outeiro

Boqueixón

Ovidio Rodeiro, alcalde de Boqueixón, y el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, participaron en la presentación del documental Pico Sacro, monte de mitos e lendas, una producción audiovisual que profundiza en la riqueza histórica, cultural, religiosa y natural de este enclave singular. Fue en el centro de interpretación de este monumento natural, y contó con la asistencia de unas setenta personas. Rodeiro, además, adelantó que imos ter un técnico de turismo durante todo verán poñendo en valor o Pico Sacro, onde tamén vai haber unha food-truck, para que a xente poida tomar algo e desfrutar da experiencia dos atardeceres dende o monte Ilicino”.

En este sentido, el regidor destacó que “o Pico é o elemento sobre o que xira o concello a nivel turístico. Este vídeo destaca que se trata do monte mítico e lendario por excelencia da provincia e mesmo de Galicia. Por iso, penso que o Pico Sacro e este Centro de Interpretación mesmo poden ser os depositarios de todos os mitos e lendas que existen na nosa provincia”, como propuesta directamente lanzada al vicepresidente provincial.

Investigación e infraestructuras

Por su parte, Xosé Regueira recogió el guante y declaró que “temos aberto un camiño de colaborar co Concello de Boqueixón en materia de investigación e na infraestrutura na contorna do propio Pico Sacro. Esta é a primeira parte da colaboración, a máis pequena que é este vídeo, e eu agardo que pouco a pouco sigamos configurando algo, algo esencial para a provincia”. En este sentido, recordó que la Diputación tiene en marcha actuaciones en otros puntos da Coruña como el Xeoparque Cabo Ortegal, las baterías de costa de Ferrol o el proyecto Os Fogóns do Anllóns en Bergantiños-Costa da Morte. “E quizais onde nos falta un proxecto é aquí. E Ovidio xa nos trasladou a necesidade de traballar conxuntamente as dúas administracións nun proxecto para o Pico Sacro e facer algo a nivel de toda a provincia que, dalgunha maneira, nos faltaba. O Camiño empeza hoxe e ata maio iremos facendo cousiñas”.

Oportunidad

Finalmente, Regueira destacó que el documental “supón unha excelente oportunidade para achegarnos a un dos espazos máis emblemáticos da nosa xeografía desde unha nova mirada”. “O Pico Sacro é, ademais, un dos grandes símbolos da nosa identidade. Non é só unha elevación singular na paisaxe. É un lugar onde conviven a natureza, a historia, as lendas e a identidade dun territorio que soubo conservar un patrimonio de valor extraordinario”. “Mais o valor do Pico Sacro”, añadió, “vai moito máis alá do seu significado histórico. Representa unha forma de entender o territorio. Un territorio que non é un decorado, senón un espazo vivo, construído xeración tras xeración polas persoas que habitan e coidan esta terra”.

Pieza

Tras la presentación, se proyectó la pieza audiovisual, que propone un viaje por las diferentes dimensiones que conforman la identidad del Pico Sacro. El documental explora su relevancia histórica y literaria, su papel en la tradición religiosa vinculada a las leyendas jacobeas y a las romerías populares, su singularidad geográfica y geológica, así como el extenso imaginario colectivo que, a lo largo de los siglos, lo ha convertido en escenario de mitos, hogar de dragones y puerta hacia el inframundo.

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Después de la presentación del documental, el vicepresidente y el alcalde se trasladaron al espacio de enoturismo María Manuela para conocer sus instalaciones, “exemplo de como o patrimonio, a paisaxe e a actividade económica poden ir da man para crear proxectos con identidade propia e fortemente vinculados ao territorio”. Además, Regueira hizo hincapié en las oportunidades que generan en el medio rural “iniciativas como esta, que apostan pola calidade, pola posta en valor dos recursos locais e por un modelo de desenvolvemento sustentable”.

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