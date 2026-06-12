Más controles de la Policía Local y vigilancia a los conductores: Ames pone el foco sobre los patinetes

El Ayuntamiento de Ames, a través de la concejalía de Mobilidade, ha decidido poner coto a los desmanes de los conductores de patinete eléctrico, pero también de los automovilistas, en una comunidad que es la cuarta de España con más accidentes de entidad en 2025. Y es que en Galicia hay constancia de 40, uno de ellos en Ribeira y otro en Carballo, más dos incendios. Así, y pese a que en la capital maiana no constan sucesos de calado al respecto, la administración local acaba de publicar una campaña de concienciación sobre el uso cívico y responsable de este vehículo de dos ruedas en vías públicas.

Todo tipo de conductores

Esta campaña está dirigida tanto a las personas que conducen un patinete eléctrico como a quienes comparten la vía con estos vehículos de movilidad personal. El lema de esta iniciativa es 'Se nos respectamos, todos e todas gañamos!', recogiendo las nuevas normas de la DGT para los patinetes eléctricos que entraron en vigor en 2026. Los agentes de la Policía Local de Ames, además, reforzarán los controles sobre el uso de estos vehículos de movilidad personal.

Y es que si en Galicia no hubo que lamentar muertes por siniestros con patinetes involucrados, el 24 de mayo una joven sufrió convulsiones en Carballo tras caerse y golpearse en la cabeza cuando viajaba en uno de estos vehículos con otra persona, algo no permitido. Asimismo, el 16 de diciembre el conductor de uno de estos patinetes se salió de vía en Ribeira y recibió un fuerte impacto también en la cabeza, al golpearse con el muro de una casa. En el conjunto del estado, el pasado año se han registrado un mínimo de 549 siniestros en los que se han visto involucrados vehículos de movilidad personal, de los cuales, 19 han resultado con fallecidos (ninguno en Galicia).

Efeméride

Además, la efeméride era, este miércoles, fetén: la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad Vial, por lo que se aprovechó para presentar dicha campaña, que recoge las nueva normativa sobre estos artefactos de movilidad desde 2026. Porque, además, los accidentes en Galicia han aumentado de 37 en 2024 a 40 en 2025, según el 'Avance de datos de siniestralidad e incendios de vehículos de movilidad personal 2025' divulgados por la Fundación Mapfre.

Al hilo, la concejala de Movilidad, Beatriz Martínez, explica que lo que se pretende con esta campaña municipal "é que os usuarios e usuarias destes patinetes coñezan as normas de circulación, pero por outro lado tamén incluímos aos condutores para que tamén aprendan a respectar a estes vehículos de mobilidade persoal. É moi importante que todos saibamos compartir os espazos públicos e que saibamos convivir. Durante os vindeiros días a Policía Local de Ames intensificará o control sobre estes vehículos de mobilidade persoal”.

Normas de tráfico

Así, si una persona decide tomar los mandos de un patinete eléctrico, debe de cumplir siempre las normas de tráfico (es un vehículo), utilizar casco, asegurarse de ser visible mediante ropa reflectante por la noche o en situaciones de poca visibilidad, aparcar sin obstaculizar el paso, respetar al resto de usuarios y comprobar que el patinete dispone de luces y catadióptricos delanteros y traseros, sistema de frenos, timbre y certificación.

Pero además, hay que tener en cuenta las siguientes prohibiciones: un patinete eléctrico no puede ser conducido por una persona menor de 16 años ni por alguien que se encuentre bajo los efectos del alcohol o las drogas; no puede circular más de una persona en el mismo patinete; no está permitido utilizar auriculares ni el teléfono móvil mientras se conduce; no se puede circular por aceras, jardines, plazas ni pasos de peatones; tampoco por carreteras interurbanas, autovías ni túneles urbanos; no se puede superar la velocidad de 25 km/h; y no se puede circular sin un seguro de responsabilidad civil en vigor ni sin estar registrado en la DGT.

Desde los turismos

Y en el caso de los automovilistas, si se comparte la vía con un patinete eléctrico, deben de recordar mantener una distancia mínima de 1,5 metros al adelantar, comprobar los espejos y el entorno antes de realizar cualquier maniobra, reducir la velocidad en pasos de peatones e intersecciones, extremar las precauciones en situaciones de poca visibilidad o durante la noche y respetar el carril bici como zona prioritaria.

Asimismo, hay que tener presentes las siguientes prohibiciones: no se puede girar ni cambiar de carril sin comprobar los ángulos muertos; no se debe maniobrar sin utilizar los intermitentes; no se puede abrir la puerta del coche sin comprobar previamente el lateral, ya que el denominado 'efecto dooring' supone un grave riesgo de accidente; no se debe circular demasiado cerca de un patinete; no se puede adelantar sin respetar la distancia lateral mínima de 1,5 metros; tampoco entrar o detenerse en carriles habilitados para patinetes; ni aparcar bloqueando el carril bici.