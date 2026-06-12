Detenidas cinco personas por el robo de la pick up y herramientas de Protección Civil Negreira

La Guardia Civil acaba de detener a cinco personas a las que les atribuyes la presunta autoría de delitos de robo con fuerza en las cosas y otrode sustracción de vehículo a motor, la pick de Protección Civil de Negreira con remolque, tras haber coordinado una serie de acciones delictivas entre las provincias de A Coruña y Lugo.

Colaboración

La captura se abordó en el marco de la Operación LUKUS, llevada a cabo por efectivos del Equipo de Policía Judicial de Noia y del puesto de Negreira. La investigación se inició en septiembre de 2025 a raíz de una denuncia interpuesta por la comisión de un delito de robo con fuerza perpetrado en el interior de una nave municipal situada en un polígono industrial de Negreira. Del interior de estas instalaciones, los autores se apoderaron de herramienta especializada, un remolque y un vehículo tipo pick-up. A este respecto, el visionado de las cámaras de seguridad del recinto permitió determinar la actuación de cinco personas, quienes se desplazaron hasta el lugar de forma coordinada para forzar uno de los accesos principales y consumar la actividad ilícita.

A los pocos días de iniciarse las investigaciones, los agentes lograron localizar el remolque sustraído, el cual había sido abandonado en el término municipal de Rábade. Posteriormente, la continuidad de las gestiones dio como resultado la recuperación del vehículo tipo pick-up. Con el avance de las indagaciones, los agentes constataron que los presuntos autores utilizaron el vehículo robado para cometer un segundo robo con fuerza en un concesionario de vehículos de la capital lucense, donde fracturaron la puerta de entrada para apoderarse de una máquina de cobro automatizado que contenía 1.162 euros en efectivo.

Identificación

De este modo, el análisis de las evidencias obtenidas permitió la plena identificación de los cinco integrantes de la red, lo que culminó con su localización y detención. El itinerario reconstruido por los agentes acreditó que los implicados se desplazaron desde territorio lucense hasta Negreira para cometer el primer asalto, regresaron a su base para descargar las herramientas y proceder al abandono del remolque. Posteriormente emplearon el automóvil para perpetrar el robo en el concesionario y finalmente procedieron a su abandono en la vía pública.

Cuantía

Como resultado de la investigación, el valor total del material sustraído supera los 60.000 euros, cuantía a la que hay que sumar los daños materiales causados en las distintas infraestructuras afectadas. Por tales hechos, las diligencias instruidas junto con los detenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza número 1 de Negreira.