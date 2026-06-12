A Estrada lanza tarjetas monedero para familias vulnerables con menores a cargo

El Concello de A Estrada facilitará el acceso de las familias más vulnerables del municipio al Programa FSE+ de Asistencia Material Básica, cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y desarrollado en Galicia por la Xunta. La iniciativa tiene como finalidad articular un sistema de tarjetas y/o vales físicos o electrónicos canjeables por alimentos y otros productos de asistencia material básica.

Y es que con la puesta en marcha de este procedimiento, las familias estradenses con menores a su cargo que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica podrán acceder a las ayudas previstas en el programa, consistentes en tarjetas monedero para la adquisición de alimentos y productos básicos de higiene.

Instrucción y valoración

Así, y con el objetivo de garantizar una aplicación homogénea y coordinada, los Servicios Sociales Comunitarios aprobaron una instrucción interna que regula el procedimiento de valoración y derivación de las posibles personas beneficiarias. De este modo, los posibles usuarios serán informados, si bien las familias interesadas podrán solicitar información o cita previa en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de A Estrada, donde se realizará la correspondiente valoración social y económica de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa reguladora. La incorporación al programa estará en todo caso condicionada al cumplimiento de los requisitos de acceso y a la disponibilidad de crédito en la correspondiente anualidad.

Sin alcohol ni bollería

Es necesario aclarar que las personas usuarias de este programa solo podrán adquirir con esta tarjeta monedero alimentos y/o artículos de higiene, tales como jabón, champú, pasta de dientes, productos de higiene femenina menstrual y pañales infantiles. Quedan excluidos del programa todo tipo de bebidas y refrescos que contengan gas, azúcar o productos sustitutivos; bebidas alcohólicas, productos dietéticos; bollería y golosinas, agua embotellada (salvo en circunstancias en las que no se pueda acceder a agua potable) y productos elaborados (a excepción de legumbres precocinadas y conservas).

Cuantías

La cuantía reconocida tendrá una validez de 12 meses desde que se le dé luz verde. El importe mensual de la tarjeta de alimentos del Programa FSE+ de asistencia material básica está fijado en función de la composición de la unidad de convivencia (siendo siempre menor de edad al menos uno de sus miembros). Para unidades familiares de dos miembros (uno de ellos menor), serían 130 euros mensuales; para 3 personas, 160 €; con cuatro personas, 190 €; y con 5 o más personas, 220 €.

Desde la administración local creen que, con esta actuación, "o Concello da Estrada continúa traballando para achegar á veciñanza os recursos e programas de protección social destinados a apoiar ás familias que atravesan dificultades económicas e a previr situacións de exclusión social", reseñaban.