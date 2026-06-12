Fallece una octogenaria cuando se bañaba en la playa de O Ézaro, en Dumbría

Una octogenaria ha fallecido esta tarde en la playa de Ézaro, en el municipio de Dumbría. La alerta se activó pasadas las 16.30 horas.

La mujer fue localizada flotando en el mar, cerca de la orilla, y otros bañistas lograron sacar el cuerpo del agua. El Centro de Emerxencias de Galicia-112 movilizó hasta el lugar a profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061que, a pesar de los esfuerzos por intentar reanimarla, nada pudieron hacer por salvarle la vida.

Al arenal dumbriés fueron movilizados también agentes de la Guardia Civil y miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Dumbría.