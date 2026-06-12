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ACORDO

A Fundación Amancio Ortega financiará con 7,8 millóns o novo edificio social de Carballo

Acollerá un centro de día para persoas con alzhéimer, o CIM e entidades sociais da comarca.

Imaxe virtual da fachada do futuro centro de entidades sociais de Carballo.

Imaxe virtual da fachada do futuro centro de entidades sociais de Carballo. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

O Concello de Carballo e a Fundación Amancio Ortega Gaona acadaron un acordo de colaboración para a construción e o equipamento do novo edificio para entidades sociais do municipio e a súa comarca. O proxecto, que disporá dunha achega económica máxima de 7.800.000 euros, financiado de forma íntegra pola institución privada, converterase no novo centro de referencia socioasistencial para o tecido asociativo.

A realización deste proxecto dá resposta a unha demanda histórica das entidades sociais en Carballo. A FAOG valorou especialmente para o seu apoio o forte impacto social e o alcance comarcal das organizacións que albergará o futuro complexo.

"Queremos agradecer profundamente á Fundación Amancio Ortega o seu firme compromiso co benestar do noso municipio", afirma o alcalde, Daniel Pérez. Con este convenio, engade, "Carballo dá un salto cualitativo histórico na atención social. Este novo edificio non é só unha infraestrutura de vangarda, senón que será o corazón no que se unificarán o coidado, a solidariedade e o apoio mutuo para todos os veciños de Carballo e da comarca de Bergantiños".

Acción social e atención cidadá

O edificio situarase nunha parcela de propiedade municipal de 1.620 metros cadrados na rúa Vázquez de Parga, na confluencia coas rúas Darwin e Mendel. O deseño arquitectónico da infraestrutura nace dun concurso de ideas convocado polo Concello de Carballo en colaboración co Colexio de Arquitectos de Galicia, no que resultou gañador o anteproxecto presentado por LCG Estudo de Arquitectura.

As modernas instalacións están deseñadas para acoller servizos estratéxicos e asistenciais de primeira orde, entre os que destacan un centro de día para persoas enfermas de alzhéimer, o Centro de Información á Muller (CIM), novas instalacións para diversas entidades que traballan nos ámbitos da prevención de adiccións e da exclusión social, ou na atención ao autismo, entre outras realidades, así como espazos comúns e salas multiusos dispoñibles para as asociacións locais.

Prazos e financiamento do proxecto

O Concello de Carballo asume en exclusiva a condición legal de promotor e a xestión integral do proceso construtivo, comprometéndose a que as obras arrinquen nun prazo máximo de 18 meses. O edificio deberá estar rematado e en funcionamento nun período máximo de catro anos, mantendo o seu uso social e asistencial de xeito continuado durante un mínimo de quince anos.

A Fundación Amancio Ortega, pola súa banda, asumirá integramente o orzamento de construción e equipamento do centro.

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Con este proxecto, "Carballo dá un paso xigante na modernización e unificación dos seus servizos sociais, consolidando un modelo de localidade que pon no centro o benestar, a atención á diversidade e o apoio directo ao seu tecido veciñal", subliñan dende o goberno local.

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