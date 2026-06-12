Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Son do CamiñoLa primavera más secaMoncho CascarillaAbastosEl Papa en Canarias
instagram

INDUSTRIA

Inditex investirá 2,6 millóns nunha planta solar para autoconsumo na Laracha

A Xunta deu luz verde á autorización previa e de construción

Centro de almacenaxe e distribución de tecidos no polígono da Laracha.

Centro de almacenaxe e distribución de tecidos no polígono da Laracha. / SEA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

A Xunta outorgou autorización administrativa previa e de construción para a instalación dunha planta de produción solar fotovoltaica de 1 megavatio (MW) de potencia instalada na Laracha. A resolución da Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático supón dar luz verde ao proxecto, promovido por Inditex co fin de destinar a enerxía xerada ao autoconsumo do centro de almacenaxe e distribución de tecidos que ten a empresa neste municipio coruñés.

Cun investimento de 2,6 millóns de euros, a futura planta estará localizada na cuberta do edificio e constará dunha instalación fotovoltaica xa existente (de 0,1 MW de potencia e integrada por 368 paneis ou módulos fotovoltaicos) e doutra nova proxectada cunha potencia de 0,9 MW e 2.268 paneis.

Centro de transformación

As autorizacións concedidas —que xa foron notificadas ao promotor e cuxa resolución se publicará nos próximos días no Diario Oficial de Galicia— permitiranlle instalar os módulos fotovoltaicos indicados e tamén as infraestruturas auxiliares necesarias para distribuír a enerxía producida, en concreto, un centro de transformación de electricidade integrado por dous transformadores xa existentes e un terceiro novo.

Noticias relacionadas y más

Cómpre lembrar tamén que as autorizacións administrativas previa e de construción outórganse sen prexuízo de terceiros e independentemente das autorizacións, licenzas ou permisos de competencia municipal, provincial ou outros condicionantes técnicos de organismos ou empresas de servizo público ou interese xeral afectadas, necesarios para a realización das obras previstas no proxecto promovido por Inditex.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents