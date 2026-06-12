INDUSTRIA
Inditex investirá 2,6 millóns nunha planta solar para autoconsumo na Laracha
A Xunta deu luz verde á autorización previa e de construción
A Xunta outorgou autorización administrativa previa e de construción para a instalación dunha planta de produción solar fotovoltaica de 1 megavatio (MW) de potencia instalada na Laracha. A resolución da Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático supón dar luz verde ao proxecto, promovido por Inditex co fin de destinar a enerxía xerada ao autoconsumo do centro de almacenaxe e distribución de tecidos que ten a empresa neste municipio coruñés.
Cun investimento de 2,6 millóns de euros, a futura planta estará localizada na cuberta do edificio e constará dunha instalación fotovoltaica xa existente (de 0,1 MW de potencia e integrada por 368 paneis ou módulos fotovoltaicos) e doutra nova proxectada cunha potencia de 0,9 MW e 2.268 paneis.
Centro de transformación
As autorizacións concedidas —que xa foron notificadas ao promotor e cuxa resolución se publicará nos próximos días no Diario Oficial de Galicia— permitiranlle instalar os módulos fotovoltaicos indicados e tamén as infraestruturas auxiliares necesarias para distribuír a enerxía producida, en concreto, un centro de transformación de electricidade integrado por dous transformadores xa existentes e un terceiro novo.
Cómpre lembrar tamén que as autorizacións administrativas previa e de construción outórganse sen prexuízo de terceiros e independentemente das autorizacións, licenzas ou permisos de competencia municipal, provincial ou outros condicionantes técnicos de organismos ou empresas de servizo público ou interese xeral afectadas, necesarios para a realización das obras previstas no proxecto promovido por Inditex.
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