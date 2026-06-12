Moita música e actividades para toda a familia: Budiño celebra esta fin de semana a festa do Corpus
Os festexos comezarán o sábado cunha gran verbena a cargo da orquestra Cas Blanca e do Grupo Aché, que animarán a noite con música ata altas horas
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A localidade de Budiño, no concello do Pino, celebra esta fin de semana a súa tradicional festa na honra do Corpus Christi, cun completo programa de actividades lúdicas e relixiosas.
Os festexos comezarán o sábado cunha gran verbena a cargo da orquestra Cas Blanca e do Grupo Aché, que animarán a noite con música ata altas horas.
O domingo 14, a xornada comezará ás 13:00 horas coa misa solemne e a tradicional procesión, que estará acompañada pola música da Agrupación de Gaiteiros Morriña. A continuación, o Grupo Lume amenizará tanto a sesión vermú como a verbena nocturna.
Ademais, durante toda a fin de semana haberá inchables e diversas atraccións para os máis cativos, convertendo esta celebración nunha cita ideal para disfutar en familia.
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