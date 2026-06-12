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POLÍTICA MUNICIPAL

O BNG lanza a candidatura de Cristina Vázquez á Alcaldía de Laxe

Ana Pontón participou no acto de presentación da candidata nacionalista

Ana Pontón e Cristina Vázquez, candidata do BNG á Alcaldía de Laxe.

Ana Pontón e Cristina Vázquez, candidata do BNG á Alcaldía de Laxe. / BNG

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José Manuel Ramos Lavandeira

Laxe

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, participou no acto de presentación de Cristina Vázquez como candidata á Alcaldía de Laxe nas eleccións municipais de 2027.

"Estou convencida de que Cristina vai ser a próxima alcaldesa para poñer en marcha un Laxe mellor, un Laxe en grande", manifestou Pontón, quen destacou "a forza e o coñecemento" dunha candidata que ten tamén "equipo e proxecto" para que o concello avance.

O deputado Óscar Insua, esquerda, Ana Pontón e Cristina Vázquez, na lonxa de Laxe.

O deputado Óscar Insua, esquerda, Ana Pontón e Cristina Vázquez, na lonxa de Laxe. / BNG

A líder nacionalista exemplificou o modelo transformador do Bloque en Carballo, "un municipio que non deixa de progresar" e ao que sinalou como un referente no económico, no social e no cultural. "Ese é o modelo do BNG e o que queremos para Laxe", explicou en presenza do alcalde e o exalcalde carballeses, Daniel Pérez e Evencio Ferrero, respectivamente, que tamén acudiron ao acto.

Pola súa banda, Cristina Vázquez destacou o espírito loitador e traballador das veciñas e veciños de Laxe, aos que ofreceu a candidatura gañadora do BNG para construír un concello "mellor e con futuro". Un municipio no que "se garantan os coidados ás persoas maiores, que dispoña de espazos axeitados para as crianzas e no que se apoie a sectores clave como o pesqueiro, a hostalería ou o comercio, mais tamén a todas as empresas que hai nas distintas parroquias".

Cristina Vázquez, centro, Ana Pontón, Daniel Pérez e Óscar Insua con membros do BNG en Laxe.

Cristina Vázquez, centro, Ana Pontón, Daniel Pérez e Óscar Insua con membros do BNG en Laxe. / BNG

A cohesión social é outra das prioridades fixadas por unha candidata que ten moi claro que "Laxe non é o porto só". Neste sentido, apuntou a necesidade de conectar as parroquias a un servizo tan básico como o alcantarillado e facilitar que os cativos e as cativas dispoñan de autobuses para poder acudir aos centros educativos cando pasan da ensinanza obrigatoria.

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Vázquez tamén aposta "por manter o concello limpo os 365 días do ano, e non só cando chega a afluencia turística, e por protexer o patrimonio cultural, arquitectónico e natural do concello, como a Lagoa de Traba".

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