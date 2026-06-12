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APOIO A EMPREGO

O Polo de Coristanco impulsa máis de 500 iniciativas emprendedoras

A última formación centrouse nas redes sociais como ferramentas para atraer clientela

A directora xeral Marta Mariño visitou o Polo de Emprendemento de Coristanco.

A directora xeral Marta Mariño visitou o Polo de Emprendemento de Coristanco. / X. G.

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José Manuel Ramos Lavandeira

Coristanco

A directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, visitou o Polo de emprendemento e apoio ao emprego de Coristanco, onde se desenvolveu a actividade Deixa de publicar e empeza a vender, dirixida a persoas emprendedoras, traballadoras autónomas e pequenas empresas interesadas en converter as súas redes sociais nunha ferramenta eficaz para atraer clientela, xerar confianza e impulsar as vendas.

Mariño puxo en valor este tipo de sesións "prácticas, sinxelas e orientadas a resultados, deseñadas para que as persoas participantes poidan incorporar os coñecementos adquiridos ao seu negocio desde o primeiro momento, algo especialmente interesante en sectores como o comercio".

Crear emprego no territorio

Destacou ademais que esta iniciativa forma parte das actividades organizadas no Polo de Coristanco, un dos tres centros situados na provincia da Coruña que traballan para impulsar o emprendemento, apoiar o tecido empresarial local e favorecer a creación de emprego no territorio.

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Salientou o dinamismo desta oficina, que suma xa máis de 510 proxectos asesorados e preto de 2.500 titorías, contribuíndo á creación de 40 empresas na contorna. No conxunto dos polos da Coruña, xunto cos de Ferrol e Melide, a Rede de polos leva atendidos máis de 2.000 proxectos.

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