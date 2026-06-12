Cuatro helicópteros y dos aviones movilizados por un incendio forestal en Padrón

El entorno compostelano registró su primer incendio de consideración de la temporadaen la parroquia de Herbón, Concello de Padrón, movilizando la Xunta cuatro helicópteros y dos aviones para su control.

Vista del incendio que tuvo como marco la capital del Sar, Padrón / Javier Rosende

La columna de fuego, que era perceptible desde el entorno santiagués, pero también desde Pontevedra, además de Vilagarcía y Barbanza, y fueron múltiples las llamadas e imágenes remitidas por los vecinos del entorno.

Vista del incendio padronés desde Ames / Cedida

Según especificaban desde la Consellería de Medio Rural, recibieron aviso del siniestro forestal al filo de las 16.00 horas, y durante la tarde permanecía activo. También se desplazaron 8 agentes, 9 brigadas, cinco motobombas y una pala retroexcavadora.