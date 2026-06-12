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Cuatro helicópteros y dos aviones movilizados por un incendio forestal en Padrón

Medio Rural desplegó también 8 agentes, 9 brigadas, 5 motobombas y una pala retroexcavadora para sofocar el siniestro forestal

La columna de humo de Herbón era visible de el entorno santiagués, Barbanza e incluso Pontevedra, pero aún no se sabe su extensión

Cuatro helicópteros y dos aviones movilizados contra un incendio forestal en Padrón

Cuatro helicópteros y dos aviones movilizados contra un incendio forestal en Padrón

Javier Rosende Novo

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Marcos Manteiga Outeiro

Padrón

El entorno compostelano registró su primer incendio de consideración de la temporadaen la parroquia de Herbón, Concello de Padrón, movilizando la Xunta cuatro helicópteros y dos aviones para su control.

Vista del incendio que tuvo como marco la capital del Sar, Padrón

Vista del incendio que tuvo como marco la capital del Sar, Padrón / Javier Rosende

La columna de fuego, que era perceptible desde el entorno santiagués, pero también desde Pontevedra, además de Vilagarcía y Barbanza, y fueron múltiples las llamadas e imágenes remitidas por los vecinos del entorno.

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Vista del incendio padronés desde Ames

Vista del incendio padronés desde Ames / Cedida

Según especificaban desde la Consellería de Medio Rural, recibieron aviso del siniestro forestal al filo de las 16.00 horas, y durante la tarde permanecía activo. También se desplazaron 8 agentes, 9 brigadas, cinco motobombas y una pala retroexcavadora.

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