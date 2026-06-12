Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obra ilegal'Señoras en bicicleta’RaigameVivenda públicaGuerra en Oriente Medio
instagram

Ocho salidas de ocio educativo y aventura gratuitas para menores en el programa de O Pino

Arranca una nueva edición de Viaxando coa cativada, una programa dirigido a facilitar la conciliación

Las excursiones llegarán los días 8, 15, 22 y 29 de julio, y el 5, 12, 19 y 26 de agosto desde el CPI

Una anterior excusión de chavales de O Pino hasta Marcelle

Una anterior excusión de chavales de O Pino hasta Marcelle / Concello

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marcos Manteiga Outeiro

O Pino

El Concello do Pino pone en marcha una nueva edición de Viaxando coa cativada, un programa dirigido a facilitar la conciliación de las familias durante las vacaciones escolares, al tiempo que ofrece a los menores actividades de ocio educativo fuera del municipio. El programa está destinado a niños de entre 6 y 12 años y se desarrollará durante los meses de julio y agosto mediante ocho salidas programadas los miércoles. Y as propuestas incluyen actividades de aventura, visitas a espacios naturales, jornadas recreativas y deportivas en la playa, y experiencias relacionadas con la divulgación científica.

Máximo cincuenta

Cada una de las excursiones contará con un máximo de medio centenar de participantes y será necesario un mínimo de diez inscripciones para su realización. Con el objetivo de que el mayor número posible de menores pueda beneficiarse de la iniciativa, cada participante podrá asistir una única vez a cada destino, indicando sus preferencias en el momento de la inscripción. Solo podrán repetir destino de manera excepcional si quedan plazas libres.

Tendrán prioridad los chavales que participen en alguna de las tandas de la Escola de Verán o en otros programas municipales de conciliación desarrollados durante este año, así como las personas empadronadas en el Ayuntamiento de O Pino. Las salidas se realizarán los días 8, 15, 22 y 29 de julio, y los días 5, 12, 19 y 26 de agosto. En todos los casos, la concentración será a las 10.00 horas delante del CPI Camiño de Santiago, desde donde partirán los grupos participantes.

Noticias relacionadas y más

Sin coste

La actividad es totalmente gratuita. Las familias interesadas pueden presentar su solicitud hasta el 3 de julio utilizando el formulario disponible en la web municipal o recogiéndolo en las oficinas del Ayuntamiento, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Viaxando coa cativada forma parte de las acciones impulsadas por la administración local de O Pino para apoyar a las familias durante los períodos no lectivos y ofrecer alternativas de ocio educativo a la infancia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reabre en Santiago una de las cafeterías más queridas del casco histórico: 'Volvemos con la misma ilusión y ganas
  2. Un compostelano idea una pasarela mirador bajo el viaducto del Miño con vistas privilegiadas de Ourense: 'Ojalá sea una realidad
  3. El aeropuerto de Santiago cambia Heathrow por Gatwick, pero mantendrá su vuelo diario con Londres este invierno
  4. Circula en dirección contraria esquivando coches en Santiago y desoye las advertencias de los viandantes: 'Quen eres ti pa mandar
  5. El palacete de casi 2 millones en Santiago que 'recuerda a Downton Abbey': una joya arquitectónica que no encuentra dueño
  6. Avistan un ejemplar de la tortuga más grande del mundo en Fisterra
  7. El outlet Área Central de Santiago alarga este viernes su hora de cierre para convertirse en una 'Jungla' con descuentos del 50%
  8. La instalación de caños en las gárgolas del Hostal se planteó hace casi 600 años

Elon vs León: la gran batalla

Alzar la mirada sobre Santiago

A Silveira de Kiko da Silva, 12 de xuño de 2026

A Silveira de Kiko da Silva, 12 de xuño de 2026

De 330.000 litros por segundo a apenas 11.000: así impacta la primavera más seca desde 1990 en los ríos de Galicia

De 330.000 litros por segundo a apenas 11.000: así impacta la primavera más seca desde 1990 en los ríos de Galicia

Estuvo a punto de dejarlo y ahora este compostelano es campeón mundial de culturismo: "La gente me dice que no sabe cómo soy capaz"

Estuvo a punto de dejarlo y ahora este compostelano es campeón mundial de culturismo: "La gente me dice que no sabe cómo soy capaz"

O Concello de Santiago impulsa unha iniciativa para visibilizar o rural

O Concello de Santiago impulsa unha iniciativa para visibilizar o rural

Galicia creará un comité de expertos del ámbito forestal para reforzar la prevención frente al fuego

Galicia creará un comité de expertos del ámbito forestal para reforzar la prevención frente al fuego

El impacto de O Son do Camiño: los hoteles de Santiago rozan el lleno y los precios se disparan

El impacto de O Son do Camiño: los hoteles de Santiago rozan el lleno y los precios se disparan
Tracking Pixel Contents