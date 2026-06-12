Ocho salidas de ocio educativo y aventura gratuitas para menores en el programa de O Pino
Arranca una nueva edición de Viaxando coa cativada, una programa dirigido a facilitar la conciliación
Las excursiones llegarán los días 8, 15, 22 y 29 de julio, y el 5, 12, 19 y 26 de agosto desde el CPI
El Concello do Pino pone en marcha una nueva edición de Viaxando coa cativada, un programa dirigido a facilitar la conciliación de las familias durante las vacaciones escolares, al tiempo que ofrece a los menores actividades de ocio educativo fuera del municipio. El programa está destinado a niños de entre 6 y 12 años y se desarrollará durante los meses de julio y agosto mediante ocho salidas programadas los miércoles. Y as propuestas incluyen actividades de aventura, visitas a espacios naturales, jornadas recreativas y deportivas en la playa, y experiencias relacionadas con la divulgación científica.
Máximo cincuenta
Cada una de las excursiones contará con un máximo de medio centenar de participantes y será necesario un mínimo de diez inscripciones para su realización. Con el objetivo de que el mayor número posible de menores pueda beneficiarse de la iniciativa, cada participante podrá asistir una única vez a cada destino, indicando sus preferencias en el momento de la inscripción. Solo podrán repetir destino de manera excepcional si quedan plazas libres.
Tendrán prioridad los chavales que participen en alguna de las tandas de la Escola de Verán o en otros programas municipales de conciliación desarrollados durante este año, así como las personas empadronadas en el Ayuntamiento de O Pino. Las salidas se realizarán los días 8, 15, 22 y 29 de julio, y los días 5, 12, 19 y 26 de agosto. En todos los casos, la concentración será a las 10.00 horas delante del CPI Camiño de Santiago, desde donde partirán los grupos participantes.
Sin coste
La actividad es totalmente gratuita. Las familias interesadas pueden presentar su solicitud hasta el 3 de julio utilizando el formulario disponible en la web municipal o recogiéndolo en las oficinas del Ayuntamiento, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Viaxando coa cativada forma parte de las acciones impulsadas por la administración local de O Pino para apoyar a las familias durante los períodos no lectivos y ofrecer alternativas de ocio educativo a la infancia.
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