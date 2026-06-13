"El calor es insoportable": exigen medidas urgentes en los comedores escolares de Ames

La CIG-Servizos de Compostela denuncia las “insoportables” temperaturas que está soportando tanto el personal como el alumnado usuario de los comedores escolares del CEP de Ventín y también de la EEI de Milladoiro, así como en dos unitarias. Además, recuerdan que el Ayuntamiento de Ames realizó mediciones, pero denuncian que no se adoptaron las medidas necesarias, pese a que los termostatos interiores superan los 30 grados. Por su parte, desde el Concello están evaluando "as condicións de cada centro co fin de adoptar, se procede, as medidas que os técnicos consideren oportunas en base a datos obxectivos e informes fiables".

Así, en estos días se registraron temperaturas entre los 29,5 ºC y los 30,5 ºC en la EEI, y el personal explica que, a pesar de llevar años denunciando la situación, nadie hace nada. “Sentímonos ignoradas e temos medo de que algún día algunha traballadora ou usuarios do servizo sufran algún golpe de calor”, apuntan desde el comité de empresa de la concesionaria (A Billarda) de monitores para la red de comedores amesana. Lamentan, además, que "levemos case cinco anos intentando comunicarnos tanto coa empresa como Concello de Ames", pero sin demasiado éxito, "aínda que a calor chega cada temporada antes e marcha máis tarde". Paradójicamente, califican de "boa relación", la mantenida con la administración local maiana, "pero hai un ano cambiou; remítennos á empresa, e pásanse a pelota duns a outros"

Sistema insuficiente

Según explican, en Ventín existe un sistema de aire frío desde el año pasado, pero ha resultado que “é insuficiente e cando entra o alumnado ao comedor a temperatura volve a acadar os 30º”. Una situación que se repite, "igual ou peor", durante las Escolas de Verán que se realizan en los centros de Milladoiro.

Las mismas fuentes aseguran que el año pasado el Ayuntamiento realizaron mediciones en el CEIP de Ventín y que "é coñecedor de que se supera o máximo legal permitido", tanto en temperatura como en porcentaje de humedad, pero que "non se buscaron solucións". Denuncian además que la EEI de Milladoiro está totalmente ignorada y que se trata del colectivo más vulnerable debido a su corta edad. “Non se molestan nin en poñer parches", afirman. Por ello reclaman medidas urgentes para una situación que califican como “desesperada”, y desde el comité afirman que ya hay casos de niños que se quedana adormilados delante del plato ante el bochorno.

Campaña informativa

Por todo ello, el comité de empresa de Billarda iniciaba este jueves una campaña informativa con pasquines para denunciar las altas temperaturas que, según asegura, se están registrando en varios centros educativos del municipio y para reclamar una solución inmediata a esta situación. La primera acción se desarrolló en la Escola Infantil do Milladoiro entre las 15.00 y las 16.30 horas, donde integrantes del comité informarán a las familias sobre una problemática que, según denuncian, afecta tanto a las personas trabajadoras como al alumnado usuario de los comedores escolares.

Al hilo, el ejecutivo local socialista se niega a valorar "panfletos sesgados e politizados", y en el caso de que las actuacioness necesarias excedan las competencias municipales "ou requiran autorización doutras administracións, realizaranse as xestións oportunas ante a Xunta para obter os permisos e a colaboración necesarios". Y en cuanto a la movilización de la CIG, opinan que "serán unha constante ata as eleccións do vindeiro ano 27, nun contexto de evidente campaña electoral e de apoio a unha determinada opción política. En calquera caso, o goberno municipal seguirá centrado na súa responsabilidade: traballar con rigor, atender as necesidades da veciñanza e adoptar as decisións que correspondan con criterios técnicos e obxectivos".

Mientras, el comité de empresa asegura que las trabajadoras y alumnado de dicha escuela infantil de Milladoiro, del CEP Ventín, de la Escola Infantil de Covas y de la Escola Infantil da Igrexa continúan soportando altas temperaturas desde finales del mes de mayo. Una situación que, según advierte la representación social, repercute diariamente en las personas que desarrollan su trabajo en estos centros y en los menores que utilizan el servicio de comedor.

Intento de reunión

En este sentido, el comité explica que intentó mantener una reunión con la alcaldía para trasladarle lo que está ocurriendo y buscar soluciones inmediatas. Según señala, se había llegado a concretar una fecha para el encuentro a través de la concejalía responsable, pero la reunión fue aplazada en la víspera al alegarse una serie de requisitos formales que, según denuncian, nunca antes le habían sido exigidos a este comité de empresa.

La representación de las trabajadoras entiende que la salud del personal de los centros afectados y de los menores que utilizan diariamente los comedores escolares debe estar por encima de cualquier otro interés y considera que la alcaldía debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar estas altas temperaturas y los riesgos para la salud que, a su juicio, conllevan.

Presencia en el pleno

Por ello, la campaña informativa pretende trasladar a las familias la situación que se está viviendo en los centros afectados y reclama una respuesta por parte del Ayuntamiento de Ames. Además, el comité de empresa anima a las madres y padres y al conjunto de los vecinos a participar en el próximo pleno municipal, previsto para el jueves 25 de junio a las 20.30 horas, para conocer qué medidas va a adoptar el Ayuntamiento de Ames en relación con esta problemática y para demandar actuaciones que garanticen unas condiciones adecuadas para las personas trabajadoras y para los niños de los comedores escolares.