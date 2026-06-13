Yoga, taichí y aquagym gratis para poner en forma cuerpo y mente en Ames

La concejalía de Deportes e Promoción da Saúde de Ames vuelve a aunar vida sana y salud mental con una nueva edición de las actividades deportivas y terapéuticas de verano, a desarrollar en Bertamiráns y O Milladoiro en julio y agosto. Las disciplinas de yoga, yoga terapéutico y taichí-chikung se impartirán en horario de mañana, mientras que la actividad de aquagym y las caminatas al atardecer serán en horario de tarde. Todas ellas son gratuitas y no es necesario inscribirse previamente.

Prácticas de origen chino

En cuanto al taichí-chikung, tendrá lugar del 1 al 15 de julio, los lunes y miércoles. En O Milladoiro se impartirá en el entorno de la piscina municipal, a las 10.00 horas, mientras que en Bertamiráns será en los jardines del Pazo da Peregrina a las 11.30 horas. La duración de la actividad será de aproximadamente una hora.

El yoga terapéutico se impartirá entre el 16 y el 31 de julio, los lunes y jueves. En Bertamiráns se realizará en los jardines del Pazo da Peregrina a las 10.00 horas, mientras que en O Milladoiro será en el entorno de la piscina municipal descubierta, a las 11.30 horas. La duración de la actividad será de aproximadamente una hora. Para participar es obligatorio llevar esterilla.

Al aire libre

Por otra parte, las clases de yoga se celebrarán los miércoles y viernes del mes de julio en la piscina descubierta de Bertamiráns, mientras que los martes y jueves se impartirá en los jardines de la piscina descubierta de O Milladoiro. En ambas localidades dicha actividad se impartirá a las 10.00 horas. En ambos casos, es obligatorio llevar esterilla para participar, y la duración de la actividad será de aproximadamente una hora.

Actividad acuática

Por otro lado, las sesiones de aquagym tendrán lugar durante el mes de julio los martes en la piscina descubierta de Bertamiráns y los jueves en la piscina descubierta de O Milladoiro. El horario será de 16.00 a 16.45 horas.

Para finalizar, en agosto se desarrollará la actividad Camiñando no solpor. Se trata de caminatas de aproximadamente dos horas de duración, que tendrán lugar el día 6 de agosto en O Milladoiro y el 20 de agosto en Bertamiráns. En ambas localidades, el punto de encuentro será frente al centro de salud, a las 20.00 horas.

A juicio de la edila Señorís, “facer exercicio físico ao longo do ano achega beneficios físicos e mentais. A tempada estival preséntase como unha época especialmente boa para facer deporte e permite aproveitar espazos estacionais como as piscinas municipais e mailas zonas verdes para organizar actividades como taichi, ioga e aquagym. Outro ano máis retomamos as andainas saudables coa actividade Camiñando no solpor que tamén ten como punto de encontro os centros de saúde”.