Cortes por las obras de la autovía Santiago-A Estrada en la AC-241 de Teo durante dos semanas y media

El avance de las obras de prolongación de la autovía Santiago–A Estrada (AG-59) obliga al corte de tráfico de la carretera AC-241, a la altura del punto kilométrico 3, a su paso por Vilar, en el municipio de Teo, a partir del próximo lunes.

Se trata de ejecutar los trabajos necesarios para finalizar el enlace con la AC-241, por lo que el corte comenzará el propio lunes día 15 y se prolongará durante un plazo de dos semanas y media.

Durante la ejecución de esta actuación, se dispondrá de la señalización correspondiente para orientar a los usuarios de la vía a través del itinerario alternativo indicado.

Trabajos paralelos

Las obras de este tramo de autovía permitirán habilitar 3,5 nuevos kilómetros de la AG-59. De forma paralela, la Xunta también tiene en marcha la actuación correspondiente a la nueva y última fase de esta autovía, entre Pontevea y O Rollo, con una longitud de 4 km.

Una vez finalizados los 7,5 km de la prolongación de esta autovía, libre de peaje, los tiempos de viaje entre Santiago y A Estrada se reducirán en 10 minutos, además de mejorar la seguridad vial, tras una inversión global de más de 67 millones de euros.