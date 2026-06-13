Cortes por las obras de la autovía Santiago-A Estrada en la AC-241 de Teo durante dos semanas y media
El corte de esta carretera comenzará el lunes 15 y permitirá habilitar 3,5 kilómetros más de este vial de cuatro carriles sin peaje
Paralelamente están en marcha los trabajos de la última fase de la AG-59, entre Pontevea y O Rollo y con una longitud de 4 km
El avance de las obras de prolongación de la autovía Santiago–A Estrada (AG-59) obliga al corte de tráfico de la carretera AC-241, a la altura del punto kilométrico 3, a su paso por Vilar, en el municipio de Teo, a partir del próximo lunes.
Se trata de ejecutar los trabajos necesarios para finalizar el enlace con la AC-241, por lo que el corte comenzará el propio lunes día 15 y se prolongará durante un plazo de dos semanas y media.
Durante la ejecución de esta actuación, se dispondrá de la señalización correspondiente para orientar a los usuarios de la vía a través del itinerario alternativo indicado.
Trabajos paralelos
Las obras de este tramo de autovía permitirán habilitar 3,5 nuevos kilómetros de la AG-59. De forma paralela, la Xunta también tiene en marcha la actuación correspondiente a la nueva y última fase de esta autovía, entre Pontevea y O Rollo, con una longitud de 4 km.
Una vez finalizados los 7,5 km de la prolongación de esta autovía, libre de peaje, los tiempos de viaje entre Santiago y A Estrada se reducirán en 10 minutos, además de mejorar la seguridad vial, tras una inversión global de más de 67 millones de euros.
- Continúa activo el incendio forestal en Padrón que ya ha calcinado 80 hectáreas
- De Ames a Negreira, las alumnas que lideran las notas de la PAU de Galicia: «Sabía que la nota era buena... pero no tanto»
- Conxo rinde homenaje al histórico árbol plantado por Moncho Cascarilla con una estatua tras su polémica tala
- El outlet Área Central de Santiago alarga este viernes su hora de cierre para convertirse en una 'Jungla' con descuentos del 50%
- El restaurante de Santiago que triunfa con sus cachopos: 'No tienen nada que envidiarle a los de Asturias
- Galicia se enfrenta a un episodio de calor extremo: alerta roja en Pontevedra y hasta 33 grados en Santiago
- Estuvo a punto de dejarlo y ahora este compostelano es campeón mundial de culturismo: 'La gente me dice que no sabe cómo soy capaz
- ¿Reconoces a alguien? La foto viral de los Basquiños que está emocionando a Santiago