FEIRAUTO
A feira do motor de Baio arrinca con máis de 100 vehículos á venda
Os compradores beneficiaranse de descontos, financiamento a medida e 200 euros para combustible
A Praza Jorge Mira Pérez de Baio (Zas) é dende hoxe e ata o domingo o epicentro do motor coa celebración da 57ª edición de Feirauto, unha das feiras de vehículos de ocasión máis consolidadas e veteranas da Costa da Morte.
Durante os tres días de evento, o público poderá atopar unha ampla exposición de máis de 100 vehículos de diferentes tipoloxías —eléctricos, híbridos, gasolina e diésel— adaptados a distintos perfís e necesidades, con prezos que van desde os 12.000 até máis de 60.000 euros.
Como en edicións anteriores, Feirauto ofrecerá condicións especialmente vantaxosas para a compra, con importantes descontos, facilidades de financiamento e vehículos debidamente revisados para a súa entrega inmediata.
Ademais, como incentivo adicional, todas as compras realizadas durante a feira incluirán un cheque de 200 euros para combustible.
A feira está organizada pola Asociación do Automóbil de Baio e a Federación de Empresarios de Costa da Morte (Fecom), coa colaboración do Concello de Zas.
A pesar do intenso calor da xornada inaugural, Manuel Martínez, un dos organizadores, sinalou que «a feira empezou bastante ben, e a última hora da tarde achegouse bastante xente».
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