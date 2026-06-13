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FEIRAUTO

A feira do motor de Baio arrinca con máis de 100 vehículos á venda

Os compradores beneficiaranse de descontos, financiamento a medida e 200 euros para combustible

Os máis de cen vehículos están expostos na Praza Jorge Mira de Baio.

Os máis de cen vehículos están expostos na Praza Jorge Mira de Baio. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Zas

A Praza Jorge Mira Pérez de Baio (Zas) é dende hoxe e ata o domingo o epicentro do motor coa celebración da 57ª edición de Feirauto, unha das feiras de vehículos de ocasión máis consolidadas e veteranas da Costa da Morte.

Durante os tres días de evento, o público poderá atopar unha ampla exposición de máis de 100 vehículos de diferentes tipoloxías —eléctricos, híbridos, gasolina e diésel— adaptados a distintos perfís e necesidades, con prezos que van desde os 12.000 até máis de 60.000 euros.

Cartel promocional da 57ª edición de Feirauto de Baio.

Cartel promocional da 57ª edición de Feirauto de Baio. / Cedida

Como en edicións anteriores, Feirauto ofrecerá condicións especialmente vantaxosas para a compra, con importantes descontos, facilidades de financiamento e vehículos debidamente revisados para a súa entrega inmediata.

Exposición de vehículos na Praza Jorge Mira Pérez, de Baio.

Exposición de vehículos na Praza Jorge Mira Pérez, de Baio. / Cedida

Ademais, como incentivo adicional, todas as compras realizadas durante a feira incluirán un cheque de 200 euros para combustible.

A feira está organizada pola Asociación do Automóbil de Baio e a Federación de Empresarios de Costa da Morte (Fecom), coa colaboración do Concello de Zas.

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A pesar do intenso calor da xornada inaugural, Manuel Martínez, un dos organizadores, sinalou que «a feira empezou bastante ben, e a última hora da tarde achegouse bastante xente».

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