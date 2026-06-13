Lalín ultima la Festa do Corpiño que traerá devoción y verbena el día 23 y 24

La Romería de la Virxe do Corpiño 2026, Festa de Interese Turístico de Galicia, llegará los próximos 23 y 24 de junio con misas y las mejores orquestas. Así lo divulgaba el alcalde de Lalín, José Crespo; el rector del Santuario del Corpiño, José Criado; los integrantes de la Asociación de Vecinos y Cultural O Refaixo; y las concejalas de Turismo y Cultura, Begoña Blanco, y de zona, Marcos Mariño, que presentaron la programación de esta tradicional romería, una de las celebraciones religiosas más concurridas y emblemáticas de Galicia.

Tramitación de ayuda

Cabe señalar que este año el Ayuntamiento de Lalín ha tramitado para esta Festa de Interese Turístico de Galicia una subvención al amparo de la orden autonómica de ayudas a los ayuntamientos para el apoyo, promoción y difusión de las Fiestas de Interés Turístico de Galicia. En total, la Romería de la Virgen del Corpiño cuenta en esta edición de 2026 con una aportación de 5.500 euros (4.000 € de la Xunta y 1.500 € a través de Abanca) para ayudar a financiar actuaciones musicales incluidas en la programación de la fiesta en honor a la Virxe do Corpiño, así como acciones de difusión de una celebración que, en su jornada principal, reúne a miles de devotos en la aldea lalinesa de O Corpiño. Se trata de una aportación que recibe por primera vez y que le permite reforzar su promoción, sumándose a las realizadas por los vecinos de la parroquia y por empresas colaboradoras.

Además, la romería consolida este año su programación musical y festiva de la mano de la Asociación Cultural y Vecinal O Refaixo, que asume por segundo año consecutivo esta dimensión más lúdica de la fiesta, después de varios años sin este tipo de celebraciones, que complementan la festividad religiosa. La citada entidad O Refaixo de la parroquia de Losón, formada por cuatro miembros (presidenta, Alba Rivas Carral; secretaria, Laura Mariño García; vicepresidente, Rubén García Ramos; y tesorero, Álex Rivas Carral), constituye la comisión de fiestas de la parroquia y ha decidido retomar la organización de unos festejos que complementen la celebración litúrgica y religiosa en torno a la Virxe do Corpiño.

Parroquia de Losón

El objetivo es dar también visibilidad a la parroquia de Losón, debido a la importancia que el Santuario del Corpiño tiene a nivel cultural y religioso en toda Galicia y a la gran afluencia de visitantes y devotos que recibe tanto de Galicia como de otras comunidades. De este modo, O Refaixo se encarga de la parte más festiva y musical de la romería, con el fin de que asistentes, vecinos y visitantes puedan disfrutar también de una dimensión más lúdica de la Romería del Corpiño.

El 23 de junio, primer día de la romería, la jornada comenzará con un pasacalles a cargo del grupo de baile y música tradicional A Carballeira de Cercio, que actuará durante la misa solemne de las 12.00 horas y también durante la procesión. Por la noche habrá verbena con la orquesta Charleston Big Band y el Grupo Eureka. Durante la verbena se realizarán diferentes sorteos presenciales y, a las 00.00 horas, tendrá lugar una sesión de fuegos artificiales.

Día grande

El 24 de junio, día grande de la romería, actuarán la Asociación Cultural Xirandola y la Banda de Música de Vilatuxe, que participarán en la misa solemne a mediodía, el pasacalles y la procesión. Tras la procesión, la Banda de Música de Vilatuxe ofrecerá un concierto que pondrá el broche final a la parte lúdica de esta romería. Ambos días (23 y 24 de junio) habrá servicio de pulpería para que todas las personas puedan quedarse y disfrutar de la jornada.

En el ámbito religioso, el Santuario del Corpiño, dirigido por José Criado, celebrará el 23 de junio misas continuadas desde las 9.00 horas hasta las 12.00 horas, momento en que tendrá lugar la misa solemne. El 24 de junio habrá misas cada hora desde las 8.00 hasta las 12.00 horas, cuando también se celebrará la misa solemne. Por la tarde, ambos días, habrá eucaristías a las 17.00, 18.00 y 19.00 horas.

Novena

Del 15 al 23 de junio tendrá lugar la novena a la Virgen del Corpiño a las 12.00 y a las 18.00 horas. Asimismo, el 28 de junio, día de la Consagración a la Virgen del Corpiño, habrá misas de 9.00 a 12.00 horas y a las 17.00, 18.00 y 19.00 horas, con la actuación del grupo de música tradicional Os Xuncos. La seguridad estará garantizada mediante un operativo especial integrado por Protección Civil, Guardia Civil, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y miembros de la Cofradía de la Virxe do Corpiño, con servicio de ambulancia y dispositivos específicos para facilitar el estacionamiento y la movilidad de los asistentes.