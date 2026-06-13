Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Son do CamiñoLa primavera más secaMoncho CascarillaAbastosEl Papa en Canarias
instagram

OBRAS

Laxe mellora o firme no Aprazadoiro e avanza na futura rede de saneamento

O alcalde asegura que a actuación era "moi necesaria e demandada pola veciñanza"

O alcalde, á dereita, na zona onde se executarán as melloras no Aprazadoiro.

O alcalde, á dereita, na zona onde se executarán as melloras no Aprazadoiro. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Ramos Lavandeira

Laxe

O Concello de Laxe xa iniciou as obras de mellora do firme e instalación de tubaxes para o futuro saneamento na zona do Aprazadoiro, unha actuación que o goberno municipal considera prioritaria debido ao estado de deterioración que presenta esta vía e á necesidade de continuar mellorando os servizos básicos nesta contorna.

Esta primeira fase permitirá mellorar un tramo da vía e instalar a infraestrutura necesaria para facilitar futuras conexións á rede de saneamento, aproveitando os traballos actuais para optimizar recursos e evitar novas intervencións no futuro.

Actuación demandada pola veciñanza

O alcalde de Laxe, Paco Charlín, destacou que "somos conscientes das necesidades existentes nesta zona e por iso decidimos destinar os fondos dispoñibles a iniciar esta actuación, que era moi necesaria e demandada pola veciñanza. O noso obxectivo é continuar avanzando nos próximos anos ata completar a mellora desta infraestrutura”.

A obra execútase con cargo aos fondos do Plan de Obras e Servizos (POS), que permiten ao Concello decidir e priorizar aqueles investimentos que considera máis necesarios para o municipio.

Noticias relacionadas y más

Desde o goberno municipal subliñan que esta actuación constitúe "un primeiro paso dentro dun proxecto máis amplo de mellora da contorna", e reafirman o compromiso de continuar traballando para completar progresivamente a renovación desta vía "e seguir mellorando a calidade de vida dos veciños e veciñas de Laxe".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El outlet Área Central de Santiago alarga este viernes su hora de cierre para convertirse en una 'Jungla' con descuentos del 50%
  2. Raxoi paraliza una obra ilegal frente al parque de Bonaval: 'Habéis roto un trozo de historia
  3. Sin atracciones y con la comisión agotada: O Castiñeiriño afronta un San Antón marcado por la falta de relevo generacional
  4. Avistan un ejemplar de la tortuga más grande del mundo en Fisterra
  5. El palacete de casi 2 millones en Santiago que 'recuerda a Downton Abbey': una joya arquitectónica que no encuentra dueño
  6. Un hombre que agredió sexualmente a una amiga en Santiago tras una noche de marcha, condenado a once años de prisión
  7. Un compostelano idea una pasarela mirador bajo el viaducto del Miño con vistas privilegiadas de Ourense: 'Ojalá sea una realidad
  8. El restaurante de Santiago que triunfa con sus cachopos: 'No tienen nada que envidiarle a los de Asturias

Las ballenas del planeta inician una lenta pero sostenida recuperación

Las ballenas del planeta inician una lenta pero sostenida recuperación

A Silveira de Kiko da Silva, 13 de xuño de 2026

A Silveira de Kiko da Silva, 13 de xuño de 2026

Sanmartín reivindica o aeroporto de Lavacolla: «É o preferido polas compañías aéreas»

Sanmartín reivindica o aeroporto de Lavacolla: «É o preferido polas compañías aéreas»

Santiago chama a avanzar fronte á LGTBIfobia no mes do Orgullo

Santiago chama a avanzar fronte á LGTBIfobia no mes do Orgullo

La expropiación para 3.609 viviendas en el Ensanche Norte de Santiago llegará hasta 12 euros el metro cuadrado

La expropiación para 3.609 viviendas en el Ensanche Norte de Santiago llegará hasta 12 euros el metro cuadrado

La Banda, el Corpus, o cómo cargarse una tradición sin vetarla

La propuesta que vuelve a poner en el foco la visita del Papa a Santiago: León XIV deja en el aire su presencia en 2027

La propuesta que vuelve a poner en el foco la visita del Papa a Santiago: León XIV deja en el aire su presencia en 2027

Una paz incierta en Oriente Medio

Tracking Pixel Contents