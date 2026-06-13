OBRAS
Laxe mellora o firme no Aprazadoiro e avanza na futura rede de saneamento
O alcalde asegura que a actuación era "moi necesaria e demandada pola veciñanza"
O Concello de Laxe xa iniciou as obras de mellora do firme e instalación de tubaxes para o futuro saneamento na zona do Aprazadoiro, unha actuación que o goberno municipal considera prioritaria debido ao estado de deterioración que presenta esta vía e á necesidade de continuar mellorando os servizos básicos nesta contorna.
Esta primeira fase permitirá mellorar un tramo da vía e instalar a infraestrutura necesaria para facilitar futuras conexións á rede de saneamento, aproveitando os traballos actuais para optimizar recursos e evitar novas intervencións no futuro.
Actuación demandada pola veciñanza
O alcalde de Laxe, Paco Charlín, destacou que "somos conscientes das necesidades existentes nesta zona e por iso decidimos destinar os fondos dispoñibles a iniciar esta actuación, que era moi necesaria e demandada pola veciñanza. O noso obxectivo é continuar avanzando nos próximos anos ata completar a mellora desta infraestrutura”.
A obra execútase con cargo aos fondos do Plan de Obras e Servizos (POS), que permiten ao Concello decidir e priorizar aqueles investimentos que considera máis necesarios para o municipio.
Desde o goberno municipal subliñan que esta actuación constitúe "un primeiro paso dentro dun proxecto máis amplo de mellora da contorna", e reafirman o compromiso de continuar traballando para completar progresivamente a renovación desta vía "e seguir mellorando a calidade de vida dos veciños e veciñas de Laxe".
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