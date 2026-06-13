INFRAESTRUTURAS
Máis calidade e seguridade na auga de Vimianzo coa mellora da estación de tratamento
A actuación incorporou unha nova fase de decantación e ampliou o sistema de filtrado
O Concello de Vimianzo vén de rematar as obras de mellora da Estación de Tratamento de Auga Potable (ETAP), unha actuación destinada a optimizar o proceso de potabilización e reforzar a calidade da auga que chega ás vivendas do municipio.
Os traballos permitiron incorporar unha nova fase de decantación, ampliar o sistema de filtrado e reorganizar o proceso de desinfección, mellorando de maneira significativa a eficiencia das instalacións. Grazas a estas actuacións, será posible eliminar con maior eficacia sólidos, turbidez e outras partículas presentes na auga antes da súa distribución á rede de abastecemento.
Esta intervención contribuirá a garantir unha auga de maior calidade e máis segura para o consumo, ao tempo que permitirá adaptar as instalacións ás necesidades actuais e futuras do servizo. Trátase dunha actuación fundamental para reforzar a fiabilidade do abastecemento municipal e seguir avanzando na modernización das infraestruturas básicas do concello.
Máis de 162.000 euros
O investimento realizado ascendeu a 162.860 euros e foi financiado con cargo ao Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (POS+) da Deputación da Coruña, administración "á que o Concello de Vimianzo quere agradecer o seu apoio para facer posible esta importante mellora", subliñan dende o goberno local.
Destacan ademais a importancia de continuar investindo na mellora dos servizos públicos esenciais, "garantindo infraestruturas máis eficientes, seguras e preparadas para responder ás necesidades da veciñanza". Con esta actuación, engaden, "o Concello reafirma o seu compromiso coa calidade dos servizos municipais, a saúde pública e o benestar da cidadanía".
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