EDUCACIÓN
Os Miñatos gañan a Olimpíada Cultural do IES Fernando Blanco de Cee
O gran debate xirou sobre a pregunta: A sociedade actual favorece os hábitos saudables?
O IES Fernando Blanco de Cee celebrou a XV Olimpíada cultural "O saber ten premio", un dos sinais de identidade do instituto, que comezou a súa andadura baixo a dirección de Chelo Trillo Lago.
A competición comezou cunha primeira fase de preguntas na plataforma da aula virtual sobre contidos que se desenvolven en materias e módulos que se imparten no centro. Tres equipos competiron na gran final: Os miñatos, Os sapiños pintos e Os tres colas, que se someteron a unha nova rolda de preguntas en directo nun salón de actos ateigado de alumnos, profesores e familiares.
Os miñatos e Os tres colas clasificáronse para o gran debate: A sociedade actual favorece os hábitos saudables? Tras unha longa deliberación do xurado, o equipo dos Miñatos alzouse co primeiro premio.
Empresas patrocinadoras
Á gran final sumáronse os representantes das empresas patrocinadoras: Xeal, Gerca e Ferretería Roget, acompañados do equipo directivo do centro e do director territorial de Educación, Santiago Freire.
Dende o centro educativo amosan o seu agradecemento ás empresas patrocinadoras, a todos os equipos participantes, ás preparadoras do debate, ao formador Juan Santamaría, profesor especialista en debates, ao presentador Fran Hermida, ao xurado e á comisión organizadora do acto.
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