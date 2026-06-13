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EDUCACIÓN

Os Miñatos gañan a Olimpíada Cultural do IES Fernando Blanco de Cee

O gran debate xirou sobre a pregunta: A sociedade actual favorece os hábitos saudables?

Un momento do gran debate final de 'O saber ten premio'.

Un momento do gran debate final de 'O saber ten premio'. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

O IES Fernando Blanco de Cee celebrou a XV Olimpíada cultural "O saber ten premio", un dos sinais de identidade do instituto, que comezou a súa andadura baixo a dirección de Chelo Trillo Lago.

A competición comezou cunha primeira fase de preguntas na plataforma da aula virtual sobre contidos que se desenvolven en materias e módulos que se imparten no centro. Tres equipos competiron na gran final: Os miñatos, Os sapiños pintos e Os tres colas, que se someteron a unha nova rolda de preguntas en directo nun salón de actos ateigado de alumnos, profesores e familiares.

Os miñatos e Os tres colas clasificáronse para o gran debate: A sociedade actual favorece os hábitos saudables? Tras unha longa deliberación do xurado, o equipo dos Miñatos alzouse co primeiro premio.

Empresas patrocinadoras

Á gran final sumáronse os representantes das empresas patrocinadoras: XealGerca e Ferretería Roget, acompañados do equipo directivo do centro e do director territorial de Educación, Santiago Freire.

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Dende o centro educativo amosan o seu agradecemento ás empresas patrocinadoras, a todos os equipos participantes, ás preparadoras do debate, ao formador Juan Santamaría, profesor especialista en debates, ao presentador Fran Hermida, ao xurado e á comisión organizadora do acto.

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