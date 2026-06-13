CERTAME ESCOLAR E AFECCIONADO
O teatro de Baio triunfa con cinco galardóns no Teatro Colón
O CEIP Labarta Pose e Badius conquistan o xurado coas obras 'O poeta e o lume' e 'O parvo'
O teatro está de noraboa en Baio (Zas), logo de colleitar cinco premios no Certame de Teatro Escolar e Afeccionado organizado polo IES Rosalía Mera e a Deputación da Coruña.
Así, na categoría benxamín, o premio á mellor obra foi para O poeta e o lume, do CEIP Labarta Pose, de Baio. Un espectáculo co que María Cundíns Castro acadou o recoñecemento á mellor actuación de reparto e Sinda Cundíns Caamaño o premio á mellor dirección.
E na categoría afeccionada, o grupo Teatro Badius, coa obra O parvo, acadou dous premios: o de mellor actuación, que foi para Marco A. Álvarez Rodríguez, e o de mellor dirección, para Alberto Villar López.
Os premios foron entregados no Teatro Colón da Coruña. O certamen, que chega á súa vixésimo sétima edición, reuniu este ano a 947 participantes e contou coa representación de 74 obras, procedentes principalmente da provincia da Coruña, pero tamén doutros puntos de Galicia e de comunidades como Madrid ou o País Vasco.
A gala serviu para recoñecer o traballo desenvolvido durante os últimos meses polos grupos participantes, que representaron as súas obras no IES Rosalía Mera antes da entrega final de premios no Teatro Colón.
Na edición deste ano participaron 35 compañías na categoría afeccionada e 39 grupos nas categorías escolares. Destas últimas, 14 corresponderon á categoría cadete, 21 á infantil e 4 á benxamín, o que amosa a forte presenza das novas xeracións nun certame que leva case tres décadas achegando as artes escénicas á mocidade e ao tecido cultural de base.
Trinta e cinco premios
Durante a gala entregáronse un total de 35 premios, cos que a Deputación recoñeceu a calidade das propostas presentadas, o esforzo dos elencos e equipos técnicos, e o papel fundamental que desempeñan centros educativos, asociacións culturais, compañías afeccionadas, profesorado, familias e persoas voluntarias na promoción do teatro.
No seu discurso de clausura, o deputado provincial José Ramón Rioboo destacou que o certame "é xa unha referencia no teatro escolar e afeccionado despois de 27 anos", e puxo en valor a súa capacidade para "crear canteira e facer do escenario un espazo de aprendizaxe, sen importar a idade".
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