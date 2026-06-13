INICIATIVA
Reclaman medidas efectivas para frear as desfeitas do xabaril na Costa da Morte
O BNG denuncia que gandeiros de Cabana e Dumbría "están fartos de traballar para estes animais"
O deputado do BNG, Óscar Insua, presentou unha iniciativa no Parlamento galego na que insta á Xunta a elaborar un censo obxectivo e real dos xabarís na Costa da Morte e Bergantiños, así como a adoptar de forma inmediata medidas para evitar os danos nas colleitas do agro.
Ademais, solicita que o Goberno galego aumente as axudas destinadas ás persoas damnificadas polos danos do xabaril.
Asegura que gandeiros de Cabana de Bergantiños ou Dumbría "están fartos das desfeitas destes animais e de traballar para os xabaríns. A situación está descontrolada e os danos van a máis".
Desde o BNG apuntan que as medidas levadas a cabo ata agora pola Consellería de Medio Ambiente afectaron a algúns tecores de Bergantiños, mais non aos da Costa da Morte, onde non se declarou a emerxencia cinexética o ano pasado.
Estudo da poboación
Así mesmo, sinalan que ditas medidas trouxeron varios desacordos e enfrontaron á Federación Galega de Caza e asociacións ecoloxistas coa Xunta, entre outros motivos, "por non ter feito un estudo obxectivo e real sobre a poboación, medida na que insistimos na iniciativa".
"Non podemos permanecer impasíbeis ante a ineficacia do sistema actual", advirte Óscar Insua, quen salienta que "é a nosa responsabilidade poñela en coñecemento das institucións competentes para que asuman a súa responsabilidade e determinen medidas máis axeitadas e eficaces para controlar as poboacións de xabarís e que fagan o menor dano posíbel ao sector".
Por último, manifesta que "a Xunta non pode esperar a que a situación empeore. Acaba de sementarse o millo e xa están atacando os cultivos, e algúns gandeiros xa esgotaron as axudas porque o xabaril comezou a fozar nos prados de herba hai meses; ademais de seren irrisorias non chegan. O PP non pode mirar para outro lado, ten que actuar xa, canto antes".
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