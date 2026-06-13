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CONVENIO

Xeal reforza a colaboración coa Fundación Fernando Blanco de Cee

Apoiará programas educativos e culturais promovidos pola centenaria entidade

Javier Trillo e Eva García asinando o convenio no Museo Fernando Blanco.

Javier Trillo e Eva García asinando o convenio no Museo Fernando Blanco. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

Xeal e a Fundación Fernando Blanco de Lema, de Cee, asinaron un convenio de colaboración para apoiar a posta en marcha de programas educativos e culturais promovidos pola centenaria entidade ceense.

O acordo permite reforzar iniciativas xa en funcionamento da Fundación, como a Rede de Patrocinadores, o programa educativo-cultural O Mes da Fundación, previsto para outubro, e os Premios Académicos Fernando Blanco correspondentes ao curso 2025-2026. Trátase de actividades orientadas a fomentar a formación, a cultura e o recoñecemento do talento académico na comarca.

Longa tradición

Con esta firma, Xeal súmase ás iniciativas impulsadas pola Fundación Fernando Blanco, unha institución con longa tradición na promoción da educación e a vida cultural en Cee e na súa contorna.

Justo Trillo, director da división industrial de Xeal, puxo en valor a "importancia de apoiar iniciativas que contribúan ao desenvolvemento educativo e cultural do contorno e que reforzan o vínculo da empresa coa comarca".

Na mesma liña, Eva García, presidenta da Fundación Fernando Blanco, destacou que "esta colaboración, iniciada xa hai uns anos, é imprescindible para que a entidade siga a difundir a vida e o legado de quen nunca esqueceu a súa vila, así como para impulsar programas como O Mes da Fundación e os Premios Académicos Fernando Blanco que contan xa cunha longa traxectoria".

Achegar a cultura e a educación

Subliñan ademais "o sincero agradecemento a unha empresa que sempre valorou o papel histórico da Fundación, estando sempre disposta a prestarnos a súa inestimable colaboración no desenvolvemento das nosas liñas de traballo".

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Con este convenio, ambas partes consolidan a súa colaboración arredor de iniciativas que buscan achegar a cultura e a educación á cidadanía en xeral e á comunidade educativa en particular.

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