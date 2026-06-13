CONVENIO
Xeal reforza a colaboración coa Fundación Fernando Blanco de Cee
Apoiará programas educativos e culturais promovidos pola centenaria entidade
Xeal e a Fundación Fernando Blanco de Lema, de Cee, asinaron un convenio de colaboración para apoiar a posta en marcha de programas educativos e culturais promovidos pola centenaria entidade ceense.
O acordo permite reforzar iniciativas xa en funcionamento da Fundación, como a Rede de Patrocinadores, o programa educativo-cultural O Mes da Fundación, previsto para outubro, e os Premios Académicos Fernando Blanco correspondentes ao curso 2025-2026. Trátase de actividades orientadas a fomentar a formación, a cultura e o recoñecemento do talento académico na comarca.
Longa tradición
Con esta firma, Xeal súmase ás iniciativas impulsadas pola Fundación Fernando Blanco, unha institución con longa tradición na promoción da educación e a vida cultural en Cee e na súa contorna.
Justo Trillo, director da división industrial de Xeal, puxo en valor a "importancia de apoiar iniciativas que contribúan ao desenvolvemento educativo e cultural do contorno e que reforzan o vínculo da empresa coa comarca".
Na mesma liña, Eva García, presidenta da Fundación Fernando Blanco, destacou que "esta colaboración, iniciada xa hai uns anos, é imprescindible para que a entidade siga a difundir a vida e o legado de quen nunca esqueceu a súa vila, así como para impulsar programas como O Mes da Fundación e os Premios Académicos Fernando Blanco que contan xa cunha longa traxectoria".
Achegar a cultura e a educación
Subliñan ademais "o sincero agradecemento a unha empresa que sempre valorou o papel histórico da Fundación, estando sempre disposta a prestarnos a súa inestimable colaboración no desenvolvemento das nosas liñas de traballo".
Con este convenio, ambas partes consolidan a súa colaboración arredor de iniciativas que buscan achegar a cultura e a educación á cidadanía en xeral e á comunidade educativa en particular.
- Continúa activo el incendio forestal en Padrón que ya ha calcinado 80 hectáreas
- De Ames a Negreira, las alumnas que lideran las notas de la PAU de Galicia: «Sabía que la nota era buena... pero no tanto»
- Conxo rinde homenaje al histórico árbol plantado por Moncho Cascarilla con una estatua tras su polémica tala
- El outlet Área Central de Santiago alarga este viernes su hora de cierre para convertirse en una 'Jungla' con descuentos del 50%
- El restaurante de Santiago que triunfa con sus cachopos: 'No tienen nada que envidiarle a los de Asturias
- Galicia se enfrenta a un episodio de calor extremo: alerta roja en Pontevedra y hasta 33 grados en Santiago
- Estuvo a punto de dejarlo y ahora este compostelano es campeón mundial de culturismo: 'La gente me dice que no sabe cómo soy capaz
- ¿Reconoces a alguien? La foto viral de los Basquiños que está emocionando a Santiago