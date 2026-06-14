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SERVIZOS

A cesión da casa reitoral abre a porta a unha Casa do Maior en Corme

O Arcebispado de Santiago cede o inmoble ao Concello para reforzar a atención aos maiores

Fernández, esquerda, Mato, Barros e García no acto de sinatura da cesión.

Fernández, esquerda, Mato, Barros e García no acto de sinatura da cesión. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Ponteceso

O alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, pechou co ecónomo do Arcebispado de Santiago, Fernando Barros, a cesión da casa reitoral de Corme ao Concello, nun encontro no que estiveron presentes tamén o tenente de alcalde, Constantino Fernández, o párroco de Pazos, Manuel García, entre outros.

Esta cesión supón un paso fundamental para que o Concello poida optar á creación dunha nova Casa do Maior en Corme, un proxecto destinado a reforzar os servizos de atención e coidado das persoas maiores da localidade.

"Para chegar a este acordo foron necesarias varias reunións de traballo co equipo do Arcebispado de Santiago, nas que participaron activamente os párrocos Manuel García e José Manuel Varela, cuxa colaboración resultou determinante para avanzar nesta iniciativa", subliñan dende o Concello.

Segunda fase

A disposición dun inmoble adecuado era un dos requisitos imprescindibles para poder presentar a candidatura cando se publique a correspondente convocatoria. Con esta cesión, o Concello entra xa nunha segunda fase do proceso, abrindo a vía para que Corme poida optar a albergar unha nova Casa do Maior.

O alcalde, José Manuel Mato, agradeceu a colaboración de todas as partes implicadas. "Este acordo representa un paso moi importante para ter a posibilidade de seguir ampliando os servizos destinados ás persoas maiores do noso concello".

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Ademais, amosouse optimista sobre as posibilidades do proxecto. "Estamos convencidos de que Corme reúne as condicións necesarias para acoller este servizo e imos defender esta candidatura con toda a firmeza cando se abra a convocatoria correspondente", concluíu.

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