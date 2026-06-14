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XUNTANZA

Dúas expertas explican á veciñanza de Laxe os posibles impactos da mina de Coéns

A plataforma que se opón ao proxecto recolleu sinaturas e pide ao alcalde unha posición clara e pública

Persoas que participaron na xuntanza informativa sobre o proxecto da mina.

Persoas que participaron na xuntanza informativa sobre o proxecto da mina. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Laxe

A bióloga Isabel Segura e a enxeñeira medioambiental Alba Vázquez participaron nun encontro informativo coa veciñanza de Laxe promovido pola Plataforma en contra da mina de Coéns.

Ambas especialistas expuxeron datos técnicos e ambientais relacionados co proxecto mineiro Don Sebastián 7147 e co recentemente publicado permiso de investigación Jorge Reyes 7148, orientados ambos á extracción de caolín no lugar de Coéns (Laxe).

As dúas técnicas na xuntanza coa veciñanza de Laxe.

As dúas técnicas na xuntanza coa veciñanza de Laxe. / Cedida

Dende a plataforma aseguran que a xuntanza serviu para que "as persoas asistentes coñecesen con maior profundidade o alcance destas iniciativas e as posibles consecuencias que poderían ter sobre o territorio, o medio natural, os recursos hídricos e a actividade socioeconómica da comarca".

A reunión, engaden, "serviu tamén para resolver numerosas dúbidas formuladas pola veciñanza, xerando un espazo de diálogo e participación no que se puideron aclarar cuestións técnicas e administrativas relacionadas cos expedientes mineiros". Agradecen a "colaboración e o compromiso" das dúas técnicas "coa información rigorosa e transparente".

Recurso de reposición

Así mesmo, durante a xornada realizouse unha recollida de sinaturas para apoiar o recurso de reposición que se presentará contra o permiso de investigación Jorge Reyes 7148, así como para solicitar ao alcalde "que manifeste de forma clara e pública a súa posición respecto ao proxecto mineiro de Coéns e que defenda os intereses da veciñanza ante calquera actuación que poida afectar ao futuro do noso territorio".

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A elevada participación e o interese amosado polas persoas asistentes "reflicten a crecente preocupación social existente ante estes proxectos e a vontade da cidadanía de estar informada e de participar activamente nas decisións que afectan ao seu contorno", subliñan dende a plataforma.

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