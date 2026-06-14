XUNTANZA
Dúas expertas explican á veciñanza de Laxe os posibles impactos da mina de Coéns
A plataforma que se opón ao proxecto recolleu sinaturas e pide ao alcalde unha posición clara e pública
A bióloga Isabel Segura e a enxeñeira medioambiental Alba Vázquez participaron nun encontro informativo coa veciñanza de Laxe promovido pola Plataforma en contra da mina de Coéns.
Ambas especialistas expuxeron datos técnicos e ambientais relacionados co proxecto mineiro Don Sebastián 7147 e co recentemente publicado permiso de investigación Jorge Reyes 7148, orientados ambos á extracción de caolín no lugar de Coéns (Laxe).
Dende a plataforma aseguran que a xuntanza serviu para que "as persoas asistentes coñecesen con maior profundidade o alcance destas iniciativas e as posibles consecuencias que poderían ter sobre o territorio, o medio natural, os recursos hídricos e a actividade socioeconómica da comarca".
A reunión, engaden, "serviu tamén para resolver numerosas dúbidas formuladas pola veciñanza, xerando un espazo de diálogo e participación no que se puideron aclarar cuestións técnicas e administrativas relacionadas cos expedientes mineiros". Agradecen a "colaboración e o compromiso" das dúas técnicas "coa información rigorosa e transparente".
Recurso de reposición
Así mesmo, durante a xornada realizouse unha recollida de sinaturas para apoiar o recurso de reposición que se presentará contra o permiso de investigación Jorge Reyes 7148, así como para solicitar ao alcalde "que manifeste de forma clara e pública a súa posición respecto ao proxecto mineiro de Coéns e que defenda os intereses da veciñanza ante calquera actuación que poida afectar ao futuro do noso territorio".
A elevada participación e o interese amosado polas persoas asistentes "reflicten a crecente preocupación social existente ante estes proxectos e a vontade da cidadanía de estar informada e de participar activamente nas decisións que afectan ao seu contorno", subliñan dende a plataforma.
- La propuesta que vuelve a poner en el foco la visita del Papa a Santiago: León XIV deja en el aire su presencia en 2027
- Continúa activo el incendio forestal en Padrón que ya ha calcinado 80 hectáreas
- La expropiación de terrenos para construir 3.609 viviendas en el Ensanche Norte de Santiago llegará a un máximo de 12 euros el metro cuadrado
- El pueblo gallego que esconde cinco playas paradisiacas: arena blanca, aguas turquesa y un paseo a 50 metros de altitud
- La panadería con una de las tartas de queso más queridas de Santiago: 'Nacimos con ella y moriremos con ella
- Cortes por las obras de la autovía Santiago-A Estrada en la AC-241 de Teo durante dos semanas y media
- Santiago pondrá una pantalla gigante para ver a España en el Mundial
- Vuelve el cine al aire libre a la Alameda de Santiago con votación para elegir las películas