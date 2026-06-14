INDUSTRIA
A oposición á planta de biogás da Laracha e á mina Coéns chega ao Parlamento Europeo
A eurodeputada do BNG, Ana Miranda, reuniuse coas respectivas plataformas veciñais
A eurodeputada do BNG Ana Miranda visitou este sábado as localidades da Laracha e Laxe para reunirse coas plataformas veciñais que están loitando contra a macroplanta de biogás en Soandres e a mina no lugar de Coéns, ás que amosou o seu apoio. A representante nacionalista estivo acompañada polo deputado Óscar Insua e polo responsable comarcal da formación nacionalista en Bergantiños, Xosé Manuel Pose.
Na parroquia larachesa de Soandres, Ana Miranda escoitou, xunto á portavoz municipal, Carolina Castiñeiras, as inquedanzas de máis dun cento de persoas que acodiron á xuntanza, e que están afectadas polo proxecto de biogás.
Denuncia ante o Parlamento Europeo
Ofreceuse a axudar á plataforma veciñal a tramitar unha denuncia ante a Comisión de Peticións do Parlamento Europeo. E informou da pregunta que realizou en maio á Comisión Europea, con solicitude de resposta escrita, sobre a posible afectación a zonas naturais protexidas e as medidas concretas que tomaron os gobernos galego e español para cumprir os requisitos de conservación das zonas ameazadas.
Mina de Coéns
Pola súa banda, a voceira municipal e candidata do BNG á alcaldía de Laxe, Cristina Vázquez del Prisco, foi a anfitrioa na visita ao lugar de Coéns, en Laxe, na que Miranda recibiu toda a información sobre o proxecto mineiro por parte da plataforma veciñal.
A eurodeputada comunicou á veciñanza que presentará unha pregunta parlamentaria para que a Comisión Europea aclare se o proxecto cumpre coa normativa da UE en materia ambiental, patrimonial e de afectación as vivendas.
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