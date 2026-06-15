Almeida ya tiene en Madrid su figura del Belén de Valga
El alcalde valgués entregó a su homólogo madrileño la pieza que recrea su baile nupcial con Teresa Urquijo en el Belén Artesanal en Movimiento
El Belén de Valga vuelve a dar que hablar fuera de Galicia. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recibió este lunes en el Palacio de Cibeles la figura con la que apareció representado en la edición de 2024 del conocido montaje artesanal.
La pieza, dotada de movimiento, recrea el baile nupcial del regidor madrileño con Teresa Urquijo, en concreto el momento en el que ambos bailaron un chotis. En la escena también aparece representada su hermana Casilda.
La entrega corrió a cargo de una delegación encabezada por el alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, acompañado por la segunda teniente de alcalde, Carme Gómez, y quince integrantes de la asociación Amigos do Belén, con su presidenta, Mari Carmen Castiñeiras, al frente.
Almeida se mostró sorprendido por el realismo de la figura y agradeció que el Belén de Valga pensase en él para formar parte de su particular universo. Los representantes valgueses le recordaron además que no fue la única ocasión, ya que en la última edición también apareció paseando a su hijo recién nacido, Lucas.
"Tengo que ir a verlo"
Además de la figura, la asociación le entregó un lote de conservas y vino gallegos. Durante el encuentro, el alcalde madrileño se interesó por la historia del Belén, sus ediciones y el número de visitantes que recibe. “Tengo que ir a verlo”, comentó, antes de ser invitado oficialmente a la próxima inauguración.
La visita incluyó también un recorrido por distintas dependencias del Palacio de Cibeles, como la Galería de Cristal, el Salón de Plenos y el mirador superior sobre la plaza.
Bello Maneiro agradeció la recepción y destacó, junto a Amigos do Belén, la proyección que este tipo de actos dan al Belén Artesanal en Movimiento, declarado de Interés Turístico de Galicia y actualmente en trámites para obtener la declaración de Interés Turístico Nacional.
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