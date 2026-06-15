Ames abre sus piscinas y playa de Tapia hasta el 15 de septiembre

Las piscinas al aire libre de Bertamiráns y O Milladoiro, junto con el área recreativa de Tapia, situada a orillas del río Tambre, son durante el verano algunos de los espacios de ocio más frecuentados por la población de Ames. Y por ello estas instalaciones permanecerán abiertas desde este lunes 15 de junio al 15 de septiembre, como una alternativa a las playas gallegas y con sus expertos en socorrismo ya personados.

Labor de mantenimiento

Además, y con el objetivo de garantizar su buen estado para la temporada estival, el Ayuntamiento de Ames ha llevado a cabo durante las últimas semanas labores de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento en las piscinas municipales y en el área recreativa de Tapia. Actualmente está abierto el plazo para solicitar los carnés de usuario de las piscinas de Bertamiráns y O Milladoiro. Como novedad, este trámite puede realizarse mediante la nueva aplicación del Concello. El precio de los carnés varía entre 5 y 20 euros según las circunstancias de cada persona usuaria.

En O Milladoiro hay dos piscinas, una para adultos y otra infantil, mientras que en Bertamiráns existe una única piscina. En todas ellas se han realizado tareas de limpieza y tratamiento del agua. Asimismo, el área fluvial de Tapia ha sido acondicionada, incluyendo la limpieza de la zona de baño y del aparcamiento.

Socorristas hasta en fin de semana

En cuanto al servicio de vigilancia y socorrismo estará operativo entre las fechas estivales antes mencionadas, incluidos domingos y festivos. Tapia contará con cuatro socorristas, mientras que las piscinas de las dos localidades urbanas dispondrán de dos en cada instalación. Además, habrá personal de vigilancia encargado del control de accesos, la limpieza y el mantenimiento del orden.

Durante el verano también se ofrecerán cursos de natación en las piscinas situadas en las dos urbes maianas (anotación en la nueva app Deportes Concello de Ames), y otros de iniciación al piragüismo en Tapia (más información por email: deportes@concellodeames.gal). La inscripción para los cursos de natación de julio estará abierta del 8 al 21 de junio, mientras que los del turno de agosto requerirán inscripción entre el 6 y el 19 de julio. Los cursos de piragüismo, dirigidos a niños nacidos entre 2012 y 2018, se desarrollarán a finales de junio y durante julio y agosto. Estas actividades completan la oferta deportiva de verano promovida por el Ayuntamiento de Ames, que también incluye campamentos.