Arzúa se une para pedir arreglos por las obras de la autovía a Lugo y Melide exige su apertura con garantías

A la espera de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, tenga a bien concretar el "próximamente" con el que aludió a la apertura de la autovía Santiago-Lugo A-54, tanto en Melide como en Arzúa -los dos municipios donde aún no se completó-, sus mandatarios locales exigen la reparación de las pistas dañadas por las obras.

Así, y si ambos alcaldes ya ponían en duda que la obra estuviera terminada antes de agosto o, incluso, antes de acabar este año si se incluyen todos los ramales y conexiones, ahora las prioridades pasan por dejar claro que el tránsito de maquinaria pesada ha dejado para el arrastre decenas de viales secundarios, y que hay que solventarlo. Anteriormente, el melidense José Manuel Pérez aportaba que, aparte de ponerse en funcionamiento la A-54, la intervención no estaría acabada hasta habilitar y acondicionar "os enlaces e os accesos ás parroquias afectadas", algo que exigirán para que los cuatro carriles abran "con todas as garantías".

Apoyo plenario

Y ahora era el BNG de Arzúa, con el mandatario Xoán Xesús Carril al frente, el que lograba la unanimidad del pleno a la moción presentada para exigir al Ministerio de Transportes medidas urgentes ante los efectos que el retraso en la ejecución de la autovía está provocando en el municipio. La iniciativa, defendida por la portavoz nacionalista, Lucía López, reclama al Gobierno del Estado que atienda de una vez las demandas trasladadas desde Arzúa y que asuma su responsabilidad por los daños ocasionados en las infraestructuras municipales y en el entorno de las obras, además de poner en marcha de un plan extraordinario de seguridad vial y publicar un cronograma actualizado sobre la finalización de los tramos pendientes de la autovía..

La portavoz nacionalista destacó que en los últimos meses se han multiplicado las incidencias en las zonas próximas a las obras, con deterioros visibles en vías municipales e infraestructuras locales sometidas al intenso tránsito de maquinaria pesada. “As estradas locais, os accesos e distintos elementos da rede viaria están sufrindo un desgaste evidente derivado da execución da autovía. O Ministerio non pode mirar para outro lado nin pretender que sexa o Concello quen asuma en solitario os custos destas afeccións”, afirmó.

Incertidumbre

La aprobación de la moción se produce además en un contexto de creciente incertidumbre sobre los plazos de la infraestructura. En los últimos días, diferentes informaciones aparecidas en los medios de comunicación apuntan a la apertura del tramo final de la A-54 durante este verano. Sin embargo, según denuncia el Bloque, el Ayuntamiento de Arzúa no ha recibido ninguna comunicación oficial ni información formal por parte del Ministerio. “Resulta sorprendente que a veciñanza coñeza pola prensa novidades sobre unha infraestrutura que afecta directamente ao noso municipio mentres o Concello continúa sen obter respostas ás solicitudes de reunión e información realizadas hai meses”, indicó López.