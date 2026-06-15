Estabilizado el incendio forestal de Padrón: la Xunta desactiva la alerta tras quemar 350 hectáreas

El incendio forestal que se declaró el viernes en el Concello de Padrón ha quedado estabilizado este lunes a las 10.56 horas y la Xunta ha desactivado la situación 2 de emergencia, que permanecía vigente desde el sábado debido a la cercanía de las llamas a varios núcleos habitados.

Según informó la Consellería do Medio Rural, el fuego, originado a las 16.01 horas del viernes en la parroquia padronesa de Herbón, ha afectado finalmente a una superficie estimada de 350 hectáreas, extendiéndose también por terrenos de Carcacía y alcanzando la parroquia de Lampai, en el municipio de Teo.

La situación operativa de emergencia había sido decretada por la proximidad del incendio a los núcleos de Cruxeiras de Abaixo y Sobrerribas, lo que obligó a extremar las precauciones durante las jornadas más complicadas del operativo.

Aunque las investigaciones continúan abiertas, todo apunta a que el fuego se produjo a causa de una incidencia en una línea eléctrica, por lo que inicialmente se descarta la hipótesis de la intencionalidad.

Más de un centenar de brigadas y quince medios aéreos

Para combatir las llamas fue necesario movilizar un importante dispositivo compuesto, de forma acumulada, por 7 técnicos, 70 agentes, 102 brigadas, 73 motobombas, 5 palas, 9 unidades técnicas de apoyo, 8 helicópteros y 7 aviones.

Este lunes, sin embargo, la imagen era muy distinta. En el centro de mando avanzado desplegado durante la emergencia ya no quedaba rastro de la intensa actividad de los últimos días, una señal de que la situación está ya bajo control.

"Non facía máis que ver pasar avións e helicópteros"

En las aldeas próximas al incendio respiran aliviados. En Casa Dios, en Herbón, José Antonio López esperaba este lunes su café mientras evitaba acercarse a la zona quemada. "Aínda non fun por alá nin penso ir. Non quero ver penas", señala.

Cuenta que ha vivido otros incendios en la zona, pero nunca había presenciado un despliegue semejante. "Non facía máis que ver pasar avións e helicópteros. Houbo moitos medios, iso non se pode negar", afirma.

Críticas al operativo en Sobrerribas

No todos los vecinos comparten esa valoración. En Sobrerribas, uno de los núcleos amenazados por el fuego, un vecino que prefiere mantener el anonimato cuestiona la gestión de la emergencia. "Se actuaron así no primeiro incendio do verán, con todos os medios dispoñibles, que nos veña ver Deus cando volva pasar e haxa outros lumes", lamenta.

Considera que el incendio se reactivó durante la jornada del sábado debido a un exceso de confianza por parte de los responsables del operativo y cree que las llamas podrían haberse controlado antes con una intervención más contundente desde el primer momento.

Mientras continúan las labores de vigilancia, los residentes en la zona de Herbón y Carcacía observan ahora las consecuencias de un incendio que ha devorado una superficie equivalente a 350 campos de fútbol muy cerca de las riberas del Ulla y que mantuvo en vilo a la comarca durante tres días.