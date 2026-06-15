Dodro volverá ser escenario do Festival Atlántica con dúas noites de narración oral
María da Pontragha e Irene Reina protagonizarán as funcións dos días 3 e 4 de xullo en Bexo e Eiro
Dodro volverá formar parte este verán do Festival Atlántica de Narración Oral, que na súa edición de 2026 percorrerá 33 localidades galegas, entre elas Santiago, Teo, Outes, Ribeira, A Pobra ou Vimianzo, con máis de 75 funcións a cargo de 50 artistas. O alcalde, Xabier Castro, participou este luns na presentación oficial do certame.
As actividades no municipio desenvolveranse os días 3 e 4 de xullo, ambas ás 21.00 horas e en espazos ao aire libre.
Dúas narradoras en Dodro
A primeira cita será o 3 de xullo na Eira da Malla de Bexo, onde a narradora, antropóloga e educadora María da Pontragha presentará o espectáculo Donas do lugar. A artista destaca polo seu traballo de recuperación e actualización das historias populares e da tradición oral galega, cun especial interese polos relatos protagonizados por mulleres.
Ao día seguinte, o Pozo de Concheiro, ou do Liño, en Eiro, acollerá Historias raianas, unha proposta da narradora, cantante e investigadora andaluza Irene Reina. O seu traballo combina narración oral, música e investigación sobre romances, cantos e repertorios tradicionais, construíndo espectáculos que conectan patrimonio cultural e creación contemporánea.
O Festival Atlántica consolídase así como unha das principais citas da narración oral en Galicia, achegando a palabra contada a escenarios singulares e espazos con forte valor patrimonial e paisaxístico como os de Dodro.
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