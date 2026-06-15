A Estrada acelera los desbroces para dar una doble vuelta a sus 2.000 kilómetros de vías municipales
Las brigadas trabajan ya en el casco urbano y en el rural, donde este año la maleza creció más de lo habitual por las lluvias del invierno y las altas temperaturas
El Concello da Estrada ha intensificado estos días los trabajos de desbroce y acondicionamiento de los márgenes de las vías municipales, tanto en el casco urbano como en las parroquias, con un objetivo ambicioso: intentar dar una doble vuelta de limpieza vegetal a los 2.000 kilómetros de pistas asfaltadas de titularidad municipal.
La tarea se presenta este año especialmente complicada, ya que las brigadas se están encontrando con mucha más maleza de lo habitual, favorecida por un invierno muy lluvioso y por las altas temperaturas de las últimas semanas.
En el casco urbano ya se han realizado actuaciones en calles y espacios como Rúa 56, San Paio, 25 de Xullo, Antón Losada, Caldesiña, A Congostra, el Camiño de Ouzande desde Fermín Bouza Brey o el aparcamiento del Teatro Principal. Los trabajos continuarán este martes en el acceso al cementerio parroquial y en el estacionamiento público de la Casa das Letras.
Otras zonas, como la Rúa da Cultura, se dejarán para después de las fiestas patronales de San Paio, con el objetivo de reducir las molestias y aprovechar que ya habrán terminado las clases, dado que estas intervenciones obligan a retirar vehículos.
También en el rural
En el rural, el Concello también está adelantando actuaciones inicialmente previstas para más adelante, como las de Tabeirós y Ouzande, para ganar tiempo y poder programar una segunda pasada. Habitualmente, estos trabajos siguen el calendario de fiestas de las distintas parroquias, desde abril hasta bien entrado septiembre, antes de comenzar después con las pistas de la parcelaria.
El Concello recuerda que 2024 fue el primer año en el que se decidió realizar una doble vuelta de desbroces en toda la red municipal. Este año se mantiene esa línea de trabajo, con cuatro tractores municipales y otros tres externos operando en distintos puntos del municipio.
Desde el gobierno local destacan además el esfuerzo del personal del servicio, que incluso pospone sus vacaciones estivales para acelerar la limpieza de las vías en un momento en el que la vegetación no deja de crecer.
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