Feirauto confirma el tirón del coche seminuevo con treinta vehículos vendidos en Baio

La 57ª edición de Feirauto cerró sus puertas en Baio (Zas) con un nuevo éxito de ventas. Durante los tres días de la feria, los tres talleres participantes, Talleres J. Lema, Automóviles Celmar y Talleres M. Montes, vendieron treinta vehículos seminuevos, cifra que, previsiblemente, aumentará en los próximos días cuando se cierren las operaciones que quedaron abiertas.

Así lo confirmó Manuel Martínez, uno de los organizadores, quien aseguró que "aínda que, debido ao calor e a que había feiras do automóbil noutros puntos, a afluencia de público foi menor que noutras edicións pero as vendas foron moi ben, veu xente que necesitaba un coche".

Un dos vehículos vendidos esta fin de semana en Feirauto. / Cedida

La media de las transacciones realizadas se situó entre 14.000 y 15.000 euros. "A maioría das vendas foron de turismos, e os compradores son tamén, maioritariamente, da Costa da Morte", señaló Manuel Martínez.

La gente, explicó, "busca coches modernos e seminovos" y la demanda se concentra principalmente "en vehículos de gasolina e híbridos, aínda que cada vez máis xente demanda coches eléctricos".

A maioría das vendas foron turismos seminovos. / Cedida

Cada comprador, además de beneficiarse de los descuentos especiales de Feirauto, se llevará con su coche un cheque por valor de 200 euros para combustible.

Los organizadores de Feirauto ya piensan en la próxima edición, que se celebrará en otoño.