Los gastos de la vivienda son una pesada carga para uno de cada tres hogares del área de Santiago

Afrontar todos los gastos de la vivienda se ha puesto cuesta arriba para un mayor número de hogares ante el golpe de la inflación sobre las economías domésticas. El encarecimiento de los alquileres, unas hipotecas de mayor cuantía, la subida de algunos suministros, de los costes de mantenimiento o de los seguros ha pasado factura. Con ese telón de fondo, uno de cada tres hogares del área de Santiago (exactamente el 35,6%) sienten como "una carga pesada" los gastos ligados a la vivienda. En número son unos 28.000 entre los concellos de Santiago, Ames, Boqueixón, Brión, Teo, Val do Dubra, Vedra, Dodro, Padrón, Rois, A Baña y Negreira.

Así se desprende de la encuesta estructural a hogares publicada por el Instituto Galego de Estatística (Ine) con datos correspondientes a 2025. La proporción de familias que se encuentran en esa situación ha aumentado considerablemente desde 2020, cuando eran el 27,7% los que percibían como una losa los gastos ligados a la vivienda, unos 21.000 en número. Desde entonces, circunstancias sobrevenidas como la pandemia, la guerra en Irán y el conflicto Bélico en Oriente Próximo, junto con la crisis habitacional por el desajuste entre oferta y demanda, han contribuido a encarecer muchos de los capítulos vinculados con el hogar: desde los precios de la vivienda y los alquileres al mobiliario y los electrodomésticos o las obras y reformas. A todo ello hay que sumar los pagos de la comunidad en el caso de los pisos, el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) o facturas como las de internet.

Área de Barbanza-Noia

Los datos son más llamativos incluso si se analiza el área de Barbanza-Noia, pues son algo más de la mitad (el 54,3%) los hogares que reconocen como una dura carga los gastos de la vivienda. Son diez puntos más que cinco años atrás, alcanzando las 20.757 familias con esa percepción entre los municipios de Boiro, A Pobra do Caramiñal, Rianxo, Ribeira, Lousame, Noia, Outes y O Porto do Son.

Costa da Morte

¿Y cuál es la situación en la Costa da Morte? En la actualidad hay 19.867 hogares, el 37,8% del total, que sienten presión a la hora de afrontar el coste de la vivienda. Esta área engloba los concellos de Cabana de Bergantiños, Carballo, Coristanco, A Laracha, Laxe, Malpica, Ponteceso, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Muxía, Carnota, Muros, Camariñas, Vimianzo, Zas, Mazaricos y Santa Comba.

En cualquier caso, en las tres áreas la percepción de que los gastos de la vivienda son una losa que cuesta cargar está menos extendida que en los años posteriores al estallido de la crisis inmobiliaria en 2008, año en el que comenzó una fuerte crisis económica que no se dio por terminada hasta 2014. Entonces era un 67% de los hogares del área de Santiago los que admitían afrontar con esfuerzo los gastos de la vivienda, un porcentaje que rozaba el 79% en Barbanza-Noia y superaba el 75% en la Costa da Morte.