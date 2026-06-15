Graduación e pleno de aprobados na PAU no IES Terra de Soneira de Vimianzo

O Auditorio de Vimianzo acolleu a gala de graduación do alumnado de Bacharelato e ciclos do IES Terra de Soneira, que vén de acadar uns excelentes resultados nas probas da PAU, cun 100% de aprobados.

O acto estivo amenizado musicalmente por Aroa Sendón, estudante de Bacharelato. Á cita sumouse tamén a alcaldesa, Mónica Rodríguez, quen felicitou ao alumnado, ás familias e loou "o labor do profesorado, fundamental neste camiño educativo".