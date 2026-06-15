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Muere una persona en Carballo tras sufrir un accidente con el tractor que manejaba

La víctima quedó atrapada en una finca de A Redonda, en la parroquia de Sambade

La central de emergencia 112-Galicia recibió el aviso en torno a las 21.00 horas de este lunes

La central de emergencia 112-Galicia recibió el aviso en torno a las 21.00 horas de este lunes / E. P.

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El Correo Gallego

Carballo

Una persona ha fallecido este lunes en Carballo tras sufrir un accidente con el tractor que manejaba en una finca situada en el lugar de A Redonda, en la parroquia de Sambade.

El 112 Galicia recibió el aviso de un particular alrededor de las 21.00 horas, alertando de que una persona había quedado atrapada tras el accidente.

De inmediato, la central de emergencias movilizó a los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Carballo, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Servicio Municipal de Protección Civil.

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Una vez en el punto, los bomberos confirmaron que iban a proceder a liberar a la víctima, que ya había fallecido.

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