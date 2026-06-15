Oroso inicia la revisión de su PXOM para adaptar el urbanismo al crecimiento del municipio

Oroso ha dado el primer paso para actualizar su modelo urbanístico. El alcalde, Álex Doval, ha firmado con la directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, el convenio que permitirá iniciar la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), un proceso que comenzará el próximo mes de julio y cuyo estudio previo será financiado al 100 % por la Xunta.

La elaboración de este documento inicial servirá para analizar la situación actual del municipio y establecer las bases sobre las que se diseñará el futuro planeamiento urbanístico. El objetivo es adaptar el PXOM a la realidad actual de Oroso, marcada por el crecimiento experimentado en los últimos años y por las nuevas necesidades tanto de Sigüeiro como de las parroquias.

“Oroso necesita un PXOM pensado para el presente y para el futuro, que dé respuesta a las necesidades reales de los vecinos, de las familias y del desarrollo del municipio”, señaló el alcalde. Doval destacó que la revisión permitirá ordenar el crecimiento urbanístico, ofrecer mayor seguridad jurídica y planificar con responsabilidad el modelo de municipio para las próximas décadas.

El regidor también puso en valor la colaboración de la Xunta, que asumirá el coste íntegro de esta primera fase. “Se trata de un proceso complejo y largo, pero imprescindible”, afirmó, subrayando que este apoyo evita que el inicio de los trabajos suponga una carga económica para las arcas municipales.

Participación vecinal a finales de año

El calendario previsto establece que la elaboración del estudio previo se desarrollará entre el 1 de julio y el 1 de noviembre de 2026. Posteriormente se abrirá un periodo de participación para que propietarios y ciudadanía puedan presentar aportaciones y alegaciones, que se prolongará hasta el 1 de febrero de 2027.

Una vez finalizada esa fase, los equipos técnicos analizarán las propuestas recibidas con el objetivo de redactar un documento definitivo, cuya finalización está prevista entre mayo y julio de 2027.

Desde el Concello insisten en que el nuevo planeamiento deberá tener en cuenta tanto la evolución del núcleo urbano de Sigüeiro como las particularidades de las distintas parroquias.

“Oroso ha crecido, ha cambiado y tiene nuevas demandas. El planeamiento urbanístico debe acompañar esa evolución, respetando la identidad del municipio pero dando respuesta a los retos actuales y futuros”, concluyó Doval.