La paradoja de la sardina: abundancia en el mar y cuotas de capturas a punto de agotarse

Se acerca el San Xóan y, como reza el refrán, "a sardiña molla o pan". Y así será un año más, aunque el sector del cerco alerta de que, a pesar de la abundancia de sardina en el mar, podría desaparecer de las lonjas en unas cuatro semanas, dado que la flota está a punto de agotar el Total Admisible de Capturas (TAC).

"Dos 9,4 millóns de quilos autorizados na bolsa común para esta campaña, tan só nos quedan 3 millóns, e se temos en conta que as capturas medias semanais sitúanse nuns 700.000 kg poderemos pescar sardiña tres ou catro semanas máis", afirma Marcos Vázquez García, vicepatrón de la cofradía de Portosín, que es el segundo puerto más importante de España en la pesquería del cerco.

No es un problema nuevo, pero sí recurrente desde que se estableció un reparto de cuotas entre España y Portugal, que caduca este año. A la flota portuguesa le fue asignado el 66% del TAC, a pesar de que "só dispón duns 200 barcos" y a la española el 44% restante "cando sumamos uns 500 barcos", señala Marcos.

Dado que la campaña de la sardina suele comenzar a mediados de marzo, "cando chegamos á tempada alta desta especie, xa que polo San Xoán e nos meses de verán é cando hai máis demanda e se paga mellor o produto, non imos poder pescar". Señala que en estas fechas, los precios en lonja suelen situarse entre 2,5 y 3 euros el kilo, cuando hasta ahora el precio medio apenas ronda los 1,6 €/kg, según los datos de Pesca de Galicia.

Acuerdo con Portugal o alquiler de cuotas del Golfo de Cádiz

En años anteriores, para tratar de paliar esta situación se llegó a acuerdos puntuales para intercambiar cuotas de sardina con Portugal a cambio de otras especies, según señala Marcos Vázquez. Otra de las alternativas, añade, "é alugar cotas á frota do Golfo de Cádiz, onde o reparto de topes se fai por barco, pero iso supón que nós temos que pagar a armadores de sofá para poder traballar", añade.

A este respecto, señala que están alquilando cuotas "a 1 €/kg cando actualmente a sardiña estase pagando en lonxa para abastecer a conserveiras a 1,6 €/kg, polo que gaña máis o armador de sofá ca nós que temos que ir pescala".

Negociar un nuevo reparto

Por ello, desde el sector del cerco demandan al Ministerio de Pesca que se ponga fin a esta situación aprovechando que ahora debe negociarse un nuevo reparto entre España y Portugal.

Marcos Vázquez asegura que "o que está claro é que o sistema de reparto de cotas actual non é para preservar o recurso nin para favorecer á frota pesqueira. Cremos que detrás hai outros intereses que a nós se nos escapan. Semella que a pesca molesta". Y es que, añade, "no mar hai sardiña, pero non podemos pescala". Así, recuerda que los límites del TAC actual son muy inferiores "aos que tiñamos sete ou oito anos atrás, cando estaban en 18, 20 e incluso 30 millóns de quilos".

Lamenta además que a la hora de elaborar los estudios y fijar los topes de capturas no se tenga en cuenta la opinión y la experiencia del sector pesquero. "Xa invitamos moitas veces aos biólogos a vir con nós ao mar, pero nunca veñen", afirma el vicepatrón de Portosín.

Actualmente, añade, "na ría de Muros, dende a punta do muelle de Portosín ata Monte Louro, todo é sardiña".

Más de cuatro mil toneladas en Galicia

En lo que va de año, en las lonjas gallegas se subastaron más de 4,1 millones de kilos de sardina, que generaron unos ingresos de 6,6 M€, según los registros de Pesca de Galicia. El precio medio se sitúa en 1,60 euros por kilo, aunque en los próximos días se espera un importante repunte de la cotización de esta especie.

La lonja de Ribeira lidera las ventas con más de 978 toneladas comercializadas este año, seguida de A Coruña con 876, Vigo con 788 y Portosín con casi 425 toneladas.