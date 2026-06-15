Revolucionan el parque do Carboeiro en Oroso: renuevan y cubren el área de ocio infantil, habrá pista de pádel y amplían la zona canina
También incluye la mejora de firmes, mobiliario urbano y la instalación de 58 nuevas luminarias LED
Servirá para poner en valor este entorno situado en el Camino Inglés con un coste que roza el millón
La Consellería de Vivenda licita la obra de acondicionamiento y mejora del entorno del Camino Inglés en el paseo de Carboeiro, Fase I, en colaboración con Turismo y el Ayuntamiento de Oroso, por un importe de 927.105 euros, con iva, del Plan Hurbe y fondos locales. El proyecto tiene como finalidad intervenir en la percepción visual y la seguridad tanto de los peregrinos como de los vecinos de la zona. Se prevé la mejora del firme, la instalación de mobiliario urbano, la cubrición del parque infantil y la mejora del equipamiento deportivo situado en el entorno del Camino Inglés a su paso por el paseo de Carboeiro.
Cerca de dos mil metros cuadrados
En concreto, el ámbito de actuación será el parque fluvial de Carboeiro, en Sigüeiro, con una superficie de 1.790 m², donde está prevista la mejora de los firmes de los senderos con 15 cm de zahorra artificial estabilizada con cemento y delimitación del camino con bordillos de acero corten e instalación de mobiliario urbano. Pero también la renovación del parque infantil, sustituyendo los elementos de juego por 1 tirolina, 5 juegos de muelle, 4 columpios, 1 balancín y 4 estructuras multijuego; y ampliación del parque canino con mejora del firme, vallado completo del recinto e instalación de 3 nuevos juegos.
Deporte
Pero también entra en el proyecto la ejecución de una pista de pádel con pavimento formado por 5 cm de zahorra, 15 cm de hormigón y césped artificial; estructura metálica, vidrios templados trasparentes de 12 mm e iluminación mediante 4 postes de 6 m de altura; sustitución del firme de las pistas deportivas y del panel de skate; instalación de 4 porterías, 6 canastas y red de protección; y renovación de la iluminación mediante la instalación de 58 nuevas luminarias LED sobre columnas cilíndricas de acero. El plazo de duración del contrato será de 6 meses desde la firma del acta de comprobación de replanteo, sin posibilidad de prórroga.
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