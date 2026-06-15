'EL/LA' recoge en Cee testimonios sobre identidad, género y memoria

El proyecto artístico y multimedia Interferencias 'EL/LA', una propuesta procesual, participativa e interdisciplinar promovida por el Ministerio de Cultura, que aborda la igualdad de género en diferentes territorios del país a través de testimonios ciudadanos, instalaciones con códigos QR, proyecciones audiovisuales y acciones performativas, recaló en Cee.

Entrevista con una de las participantes en el proyecto. / Cedida

Impulsado por Artes Visuales, con Maya Marja Jankovic al frente, el proyecto cuenta con financiación de la Secretaría de Estado de Cultura dentro del Plan General de Derechos Culturales del Ministerio, así como con la colaboración del Ayuntamiento de Cee y su alcaldesa Margot Lamela Louzán, y de la Universidad de Santiago de Compostela, a través de Eva López. La acción se desarrolla estos días en diferentes fases abiertas a la participación de la ciudadanía.

‘EL/LA’ parte de una investigación vinculada tanto a la legislación actual como a la cultura popular y las memorias colectivas. A través de conversaciones distendidas y entrevistas documentales, el proyecto recoge testimonios personales sobre identidad, género y experiencia vital, generando un archivo audiovisual que posteriormente se vincula a códigos QR integrados en el espacio público.

El técnico de Cultura, Víctor Castiñeira, es uno de los protagonistas de 'EL/LA'. / Cedida

Durante su estancia en Cee, el proyecto está desarrollando sesiones de escucha activa, género e identidad, así como jornadas de grabación documental con vecinas y vecinos del municipio. Estas sesiones forman parte del proceso de construcción colectiva de la obra, en el que la ciudadanía se convierte en eje central y participante indispensable del proyecto.

En la iniciativa participan Carmen Otero Suárez, directora del Hospital Virxe da Xunqueira; Maghol Kharazmi Taghavi, médica especialista en Cirugía General en el hospital ceense; Concha Blanco Blanco, escritora y profesora jubilada; Ángeles Pérez Barrán, gerente de Tahona das Travesas; Manuel Calo Canosa, técnico de Deporte; Dora Leis Domínguez, cocinera jubilada del colegio Vila de Cee; María Luisa Guillén, titular de la Farmacia Guillén; Mª Elvira Riveiro Domínguez, mariscadora jubilada; Fernando Fraga Traba, director de la Escuela Municipal de Música; María Victoria Areas Domínguez, propietaria de LiresCa; Ángela Quintáns Lago, fundadora del complejo turístico As Eiras, en Lires; Víctor Castiñeira Castro, técnico municipal de Cultura; Rosalía Areas Toba, gerente de Casa Raúl de Lires; María Luisa Magdalena Coiradas Toba, profesora jubilada; Rocío Leira Castro, profesora y escritora; Diego Trillo Caamaño, gerente de Pan de Juevo; Valentín Amigo Pombo, de Carnicería Valentín; Gala Ares Porteiro, jugadora del Unión Club Cee Femenino; Lola Casais Ledo, alumna de la Escuela de Teatro del Concello de Cee; y Jorge Rodríguez Lariño, fundador y presidente de la Asociación Deportiva Olimpia.

Proyecciones en el auditorio

Mañana martes, 16 de junio a las 21.00 horas, el auditorio ceense acogerá la presentación y las proyecciones audiovisuales del proyecto, dentro del proceso de activación artística y documental que estos días se desarrolla en el municipio.