Hasta 500 personas lucharon contra el fuego en Padrón: "Temos o susto dentro”

Unas 500 personas participaron durante tres días en el operativo de extinción del incendio forestal de Padrón, estabilizado este lunes tras quemar unas 350 hectáreas entre Herbón, Carcacía y la parroquia de Lampai, en el vecino concello de Teo. A media mañana de ayer, la Xunta confirmaba que quedaba desactivada la situación 2 de emergencia, que permanecía vigente desde el sábado debido a la cercanía de las llamas a varios núcleos habitados.

Tras unas jornadas "angustiosas" siguiendo la evolución del fuego desde las zonas afectadas y desde el centro mando de avanzado, Anxo Arca valora positivamente la respuesta de los dispositivos de emergencia de la Xunta y del Estado ante un incendio que se complicó "pola orografía, que non acompaña, moito combustible no monte e unha calor tremenda".

“Non foi unha cuestión de falta de medios. Aquí chegou xente de todos os lados. Había medios humanos, medios mecánicos e medios aéreos", sostiene el regidor.

Susana López Carbia

No fue provocado

El fuego se inició el viernes por la tarde y, aunque la investigación sigue abierta, todo apunta a una incidencia en una línea eléctrica. “Dende o primeiro momento pareceu moi claro que non era provocado”, explica Arca, que precisa que en todo caso esa hipótesis deberá ser confirmada por los equipos de investigación.

El momento más crítico llegó el sábado al mediodía, cuando el incendio, que por la mañana parecía controlado, se reactivó en la zona de Carcacía. “Descontrolouse inmediatamente, cunha velocidade tremenda e cunha forza tremenda”, recuerda el alcalde. La evolución del fuego le llevó a ordenar la evacuación de Cruxeiras de Abaixo antes incluso de que se elevase oficialmente la alerta a situación 2.

“Tomei a decisión cando vin que aquilo era irrespirable”, afirma. El Concello llegó a preparar el pabellón por si era necesario realojar a vecinos y también tenía policía posicionada ante la posibilidad de confinar otros núcleos.

La lluvia caída a última hora del sábado resultó clave. “A meteoroloxía axudounos e foi chover exactamente onde necesitabamos”, apunta Arca. A partir de ahí, la situación mejoró de forma notable y los vecinos pudieron regresar a sus casas.

"O susto no corpo"

Este lunes, el municipio recuperaba poco a poco la normalidad. “A xente ten o susto no corpo, tamén o teño eu, pero hai que ir tirando para adiante”, resume.

El regidor subraya que, dentro de la gravedad del episodio, no hubo que lamentar daños personales ni viviendas afectadas.

Lo que sí queda es una profunda herida paisajística. Arca recuerda que el perímetro afectado ronda los 15 kilómetros y que el incendio alcanzó una de las zonas naturales más apreciadas del municipio. “Son 350 hectáreas dunha parte importante do noso patrimonio natural. O noso fondo de pantalla da vida é o monte de Meda, e agora vese aí unha afectación importante”, lamenta.

El alcalde espera que este sea el primer y último gran incendio del año en Padrón. “Non llo desexo a ninguén, nin a ningún alcalde nin a ningunha corporación municipal”, concluye.