Hasta 500 personas lucharon contra el fuego en Padrón: "Temos o susto dentro”
El alcalde, Anxo Arca, atribuye la virulencia del fuego a la orografía, el combustible acumulado en el monte y el calor
Todo apunta a que fue causado por el fallo en una línea eléctrica
Unas 500 personas participaron durante tres días en el operativo de extinción del incendio forestal de Padrón, estabilizado este lunes tras quemar unas 350 hectáreas entre Herbón, Carcacía y la parroquia de Lampai, en el vecino concello de Teo. A media mañana de ayer, la Xunta confirmaba que quedaba desactivada la situación 2 de emergencia, que permanecía vigente desde el sábado debido a la cercanía de las llamas a varios núcleos habitados.
Tras unas jornadas "angustiosas" siguiendo la evolución del fuego desde las zonas afectadas y desde el centro mando de avanzado, Anxo Arca valora positivamente la respuesta de los dispositivos de emergencia de la Xunta y del Estado ante un incendio que se complicó "pola orografía, que non acompaña, moito combustible no monte e unha calor tremenda".
“Non foi unha cuestión de falta de medios. Aquí chegou xente de todos os lados. Había medios humanos, medios mecánicos e medios aéreos", sostiene el regidor.
No fue provocado
El fuego se inició el viernes por la tarde y, aunque la investigación sigue abierta, todo apunta a una incidencia en una línea eléctrica. “Dende o primeiro momento pareceu moi claro que non era provocado”, explica Arca, que precisa que en todo caso esa hipótesis deberá ser confirmada por los equipos de investigación.
El momento más crítico llegó el sábado al mediodía, cuando el incendio, que por la mañana parecía controlado, se reactivó en la zona de Carcacía. “Descontrolouse inmediatamente, cunha velocidade tremenda e cunha forza tremenda”, recuerda el alcalde. La evolución del fuego le llevó a ordenar la evacuación de Cruxeiras de Abaixo antes incluso de que se elevase oficialmente la alerta a situación 2.
“Tomei a decisión cando vin que aquilo era irrespirable”, afirma. El Concello llegó a preparar el pabellón por si era necesario realojar a vecinos y también tenía policía posicionada ante la posibilidad de confinar otros núcleos.
La lluvia caída a última hora del sábado resultó clave. “A meteoroloxía axudounos e foi chover exactamente onde necesitabamos”, apunta Arca. A partir de ahí, la situación mejoró de forma notable y los vecinos pudieron regresar a sus casas.
"O susto no corpo"
Este lunes, el municipio recuperaba poco a poco la normalidad. “A xente ten o susto no corpo, tamén o teño eu, pero hai que ir tirando para adiante”, resume.
El regidor subraya que, dentro de la gravedad del episodio, no hubo que lamentar daños personales ni viviendas afectadas.
Lo que sí queda es una profunda herida paisajística. Arca recuerda que el perímetro afectado ronda los 15 kilómetros y que el incendio alcanzó una de las zonas naturales más apreciadas del municipio. “Son 350 hectáreas dunha parte importante do noso patrimonio natural. O noso fondo de pantalla da vida é o monte de Meda, e agora vese aí unha afectación importante”, lamenta.
El alcalde espera que este sea el primer y último gran incendio del año en Padrón. “Non llo desexo a ninguén, nin a ningún alcalde nin a ningunha corporación municipal”, concluye.
- La propuesta que vuelve a poner en el foco la visita del Papa a Santiago: León XIV deja en el aire su presencia en 2027
- El Último de la Fila hizo historia en Santiago con una de las citas musicales más esperadas del año
- Crónica social compostelana | Reunión de cuatro generaciones de la familia Rúa
- Lalín ultima la Festa do Corpiño que traerá devoción y verbena el día 23 y 24
- Luis Zahera cierra por todo lo alto las fiestas de Fontiñas: 'Seguide sendo ben de barrio, que eso non se perda
- El pueblo gallego que esconde cinco playas paradisiacas: arena blanca, aguas turquesa y un paseo a 50 metros de altitud
- Miguel Ángel Arca recibe un homenaje tras casi 30 años como bombero en Santiago
- Continúa activo el incendio forestal en Padrón que ya ha calcinado 80 hectáreas