¿Qué hacen estos alumnos estradenses razonando con un hombre lobo?

El Ayuntamiento de A Estrada, a través del Centro de Información á Muller (CIM), está desarrollando en los diferentes centros educativos una actividad de sensibilización en materia de igualdad, coeducación y prevención de las violencias machistas.

La propuesta, que sigue la dinámica del mítico juego Cluedo, se enmarca en las iniciativas vinculadas al Pacto de Estrado contra la violencia de género del Ministerio de Igualdad para el período 2025-2026.

La directora del CIM, Marga de la Calle, señala que la actividad encuentra encaje en la línea de actuación 1, dentro de las medidas de este pacto, concretamente en la relativa a la sensibilización y prevención desde el ámbito educativo.

Lo que se pretende es incidir en la coeducación de manera integral, con perspectiva interseccional, trabajando con el alumnado y evitando estereotipos y modelos tradicionales relacionados directa o indirectamente con todas las formas de violencia contra las mujeres.

Para ello se escogió en este caso el formato de teatro participativo. Mediante una propuesta tipo Cluedo, se están abordando estos contenidos de una manera vivencial, lúdica, reflexiva y adaptada a las distintas edades.

El alumnado no recibe solo un mensaje expositivo, sino que participa activamente en la investigación, analiza conductas, detecta estereotipos y construye conclusiones a partir de las pistas y de las interacciones con los personajes.

La campaña se está desarrollando mediante la realización de una actividad educativa de 45 minutos por sesión en los cursos de 3° 4°, 5º y 6º de Primaria y también en 1° y 2º de la ESO de cada centro.

Son un total de 18 sesiones y cada una de ellas puede acoger un máximo de 60 estudiantes. Aprovechando los últimos días de este curso, las sesiones se desarrollan en los colegios Figueiroa, Pérez Viondi, Cabada Vázquez, Oca, Villar Paramá, O Foxo y Nuestra Señora de Lourdes, y en los institutos Avelina Valladares y Manuel García Barros.

Respecto al argumento del Cluedo, durante una gala con personajes de cuentos y películas de fantasía, la señora Disney recibe un reconocimiento simbólico por su apuesta por la igualdad, la inclusión y la renovación de los relatos tradicionales.

Sin embargo, tras el brindis, cae dormida delante de todas las personas asistentes. A partir de ese momento, el alumnado se convierte en un equipo de investigación que deberá interrogar a los personajes, superar pruebas y descubrir quién fue la persona responsable.

La trama funciona como metáfora educativa: la víctima representa a la igualdad y la inclusión, y cada personaje encarna un obstáculo social, emocional o cultural que puede dificultar la construcción de relaciones igualitarias.

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Al final, se celebran un pequeño juicio simbólico y un debate guiado para poner nombre a los roles detectados.