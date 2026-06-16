"As cestas do tempo": el mural del CEIP Agro do Muíño que recupera la historia de las mujeres de Ames

¿Cómo se transmite la memoria de un pueblo a quienes apenas empiezan a construir la suya? En el CEIP Agro do Muíño de Ames han encontrado una respuesta: convertir las historias de las mujeres que sostuvieron durante generaciones la vida cotidiana en una obra de arte visible para toda la comunidad educativa.

El resultado es “As cestas do tempo”, un gran mural que ocupa parte de las paredes del pabellón escolar y que pone el broche final al proyecto de mediación artística “Paredes que escoitan, paredes que falan”, impulsado por la Concellería de Igualdade y desarrollado por 7H Cooperativa Cultural junto a la artista urbana Nana.

Una iniciativa que está previsto extender a otros centros educativos del municipio.

Más que una intervención artística, el proyecto se planteó como un ejercicio de memoria colectiva. Durante varios meses, alumnado, profesorado y familias participaron en un proceso de investigación sobre los trabajos tradicionalmente desempeñados por las mujeres de la parroquia de Ortoño y sobre el papel que desempeñaron en la construcción de la comunidad.

Del aula a la pared

La iniciativa comenzó con la elaboración de un dossier histórico con perspectiva de género que sirvió de punto de partida para el trabajo en las aulas.

Los más pequeños reflexionaron sobre los oficios feminizados y los objetos que las mujeres transportaban en sus cestas, mientras que el alumnado de cursos superiores realizó un trabajo de investigación oral y documental junto a sus familias.

Conversaciones con madres, abuelas y vecinas permitieron recuperar recuerdos, fotografías, experiencias y testimonios que ayudaron a reconstruir una parte de la historia cotidiana de Ames que rara vez aparece en los libros.

A lo largo de cuatro sesiones participaron más de 500 niñas y niños, aportando dibujos, relatos, textos, collages, fotografías y propuestas creativas que acabarían formando parte de la obra final.

Una cesta que conecta generaciones

Con todo ese material, la artista Nana diseñó “As cestas do tempo”, un díptico mural que utiliza la figura de una niña con una cesta como elemento central.

La imagen establece un diálogo entre pasado y presente. La cesta aparece como símbolo de memoria, dignidad y transformación social, un objeto que durante décadas estuvo ligado al trabajo y al esfuerzo de las mujeres rurales y que hoy se llena de creatividad, aprendizaje, juegos y derechos.

La obra incorpora además numerosos dibujos y aportaciones realizadas por el propio alumnado, convirtiendo el mural en una creación compartida donde cada generación encuentra su espacio.

Un muro que cuenta historias

La ejecución de la intervención se desarrolló durante cinco jornadas en las que los escolares pudieron seguir de cerca cada fase del trabajo artístico y reconocer en el resultado final muchas de sus propias contribuciones.

Para la concejala de Igualdad, Uxía García, uno de los grandes valores del proyecto ha sido precisamente la colaboración entre todos los agentes implicados. La edil quiso agradecer "enormemente a cooperación que houbo durante estes meses entre centro educativo, alumnado e familias", una implicación que considera fundamental para hacer realidad la iniciativa.

Más allá de la imagen que ahora preside el centro, el proyecto deja un legado menos visible pero igualmente importante: la recuperación de la memoria de las mujeres de Ames y el fortalecimiento de los vínculos entre escuela, familias y territorio.