CELEBRACIÓN
Ames a quen ames: o Concello celebra o Orgullo con actividades abertas
A programación inclúe obradoiros, entrega de premios, unha Holi Party e un xogo nocturno
Redacción
Co gallo da celebración do Día Internacional do Orgullo LGBTIQ+, o Concello de Ames, a través dos departamentos de Igualdade e Xuventude, prepara un feixe de actividades para os días 26 e 27 de xuño na explanada do pavillón municipal de Bertamiráns e no Paseo da Igualdade do Milladoiro.
A festividade comezará o venres 26, ás 19.30 horas, na explanada do pavillón municipal de Bertamiráns, con dous obradoiros. O primeiro estará enfocado ao deseño e elaboración de bolsas, mentres que o segundo estará orientado á confección de bandeiras conmemorativas. Todo isto, acompañado de música, flocos de millo e algodón de azucre. Para ambos talleres a participación será aberta e gratuíta, polo que non será preciso realizar ningunha inscrición.
Entrega de premios
Unha vez finalizados os obradoiros, ás 21.00 horas farase entrega dos premios do Concurso Fotográfico LGTBIQ+, que se levou a cabo no concello durante as últimas semanas, e que está enmarcado na campaña Ames a quen ames faino con orgullo. Para finalizar a xornada, celebrarase unha Holi Party, a festa das cores.
O sábado 27, a acción pasará ao Paseo da Igualdade, ao carón do pavillón do Milladoiro. Ás 20.00 horas comezará o obradoiro Somos cores e terá unha duración aproximada dunha hora. Unha hora despois terá lugar o gran xogo Símbolos na noite escura, para o que será precisa inscrición previa a través do código QR do cartel.
Esta actividade está pensada para persoas maiores de 13 anos. En caso de choiva, realizarase no anexo do pavillón municipal do Milladoiro.
- Hallan el cadáver de una mujer en la huerta de la vecina de la rúa das Hortas que desapareció el jueves
- La propuesta que vuelve a poner en el foco la visita del Papa a Santiago: León XIV deja en el aire su presencia en 2027
- El Concello de Santiago ordena el cierre de las oficinas de la Unión de Artesanos
- La Xunta edificará las primeras viviendas públicas de Santiago con técnica industrial: 7 millones para 34 pisos en Santa Marta
- Luis Zahera cierra por todo lo alto las fiestas de Fontiñas: 'Seguide sendo ben de barrio, que eso non se perda
- Buscan figurantes en Santiago para una nueva película: estos son los curiosos requisitos
- Arzúa se une para pedir arreglos por las obras de la autovía a Lugo y Melide exige su apertura con garantías
- La guía 50 Top Pizza reconoce por primera vez a una pizzería gallega: está en Santiago