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CELEBRACIÓN

Ames a quen ames: o Concello celebra o Orgullo con actividades abertas

A programación inclúe obradoiros, entrega de premios, unha Holi Party e un xogo nocturno

Celebración do Día Internacional do Orgullo LGTBIQ+ nunha edición anterior.

Celebración do Día Internacional do Orgullo LGTBIQ+ nunha edición anterior. / Cedida

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Redacción

Ames

Co gallo da celebración do Día Internacional do Orgullo LGBTIQ+, o Concello de Ames, a través dos departamentos de Igualdade e Xuventude, prepara un feixe de actividades para os días 26 e 27 de xuño na explanada do pavillón municipal de Bertamiráns e no Paseo da Igualdade do Milladoiro.

Cartel promocional da Festa do Orgullo LGTBIQ+ en Ames.

Cartel promocional da Festa do Orgullo LGTBIQ+ en Ames. / Cedida

A festividade comezará o venres 26, ás 19.30 horas, na explanada do pavillón municipal de Bertamiráns, con dous obradoiros. O primeiro estará enfocado ao deseño e elaboración de bolsas, mentres que o segundo estará orientado á confección de bandeiras conmemorativas. Todo isto, acompañado de música, flocos de millo e algodón de azucre. Para ambos talleres a participación será aberta e gratuíta, polo que non será preciso realizar ningunha inscrición.

Entrega de premios

Unha vez finalizados os obradoiros, ás 21.00 horas farase entrega dos premios do Concurso Fotográfico LGTBIQ+, que se levou a cabo no concello durante as últimas semanas, e que está enmarcado na campaña Ames a quen ames faino con orgullo. Para finalizar a xornada, celebrarase unha Holi Party, a festa das cores.

O sábado 27, a acción pasará ao Paseo da Igualdade, ao carón do pavillón do Milladoiro. Ás 20.00 horas comezará o obradoiro Somos cores e terá unha duración aproximada dunha hora. Unha hora despois terá lugar o gran xogo Símbolos na noite escura, para o que será precisa inscrición previa a través do código QR do cartel.

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Esta actividade está pensada para persoas maiores de 13 anos. En caso de choiva, realizarase no anexo do pavillón municipal do Milladoiro.

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