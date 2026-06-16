Dos años de cárcel por agredir sexualmente a una compañera en un taller de empleo de Valga

La Audiencia provincial de Pontevedra ha condenado a dos años de prisión a un hombre que agredió sexualmente a una compañera de un taller de empleo que se celebraba en Valga.

El tribunal le considera autor de un delito continuado de agresión sexual en relación con un delito de acoso sexual en el ámbito laboral.

Los hechos se registraron durante el curso académico 2023-2024, período en el que el acusado realizó a la víctima reiterados tocamientos no consentidos y comentarios de índole sexual, según se considera probado en la sentencia.

Estas agresiones sexuales se produjeron, entre otros puntos, en el centro en donde se impartía el taller, en un parque de Valga o en el lago conocido como Mina Mercedes.

Además de la pena de cárcel, la Audiencia de Pontevedra impedirá al condenado aproximarse o comunicarse con la afectada durante cinco años.

Tendrá también que pagarle 5.000 euros por las secuelas y los daños morales que le causó.

Los magistrados, por su parte, han absuelto al Ayuntamiento de Valga, al que los abogados de la víctima reclamaban como responsable civil subsidiario. El tribunal entiende que no se ha acreditado que incumpliera sus deberes de vigilancia.

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La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.