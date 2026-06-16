Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en SantiagoO Son do CamiñoUnión de ArtesanosRúa das HortasDebut España
instagram

SANIDADE

As mulleres de Carballo contarán con autobús gratuíto para o cribado de mama

A probas realizaranse no Hospital Abente y Lago da Coruña e ofrécense dous horarios de saída

Imagen de archivo de una mamografía.

Imagen de archivo de una mamografía. / QIQUE GARCÍA / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

A Xunta pon un servizo de autobuses gratuítos a disposición das veciñas do Concello de Carballo para facilitar a participación no cribado de cancro de mama.

A Consellería de Sanidade está a enviar mensaxes SMS ás citadas informando de que as probas para as mulleres de Carballo están programadas para todos os días hábiles do mes de xullo. A programación continuará ata mediados do mes de setembro, na unidade de exploración do Hospital Abente y Lago da Coruña.

Co fin de facilitar os desprazamentos, ofrécense dous horarios de saída. O primeiro para as mulleres citadas entre as 09.00 e as 10.00 horas e o segundo para as mulleres citadas das 12.30 en diante.

Lugares e horas de saída

Os lugares e horas das paradas dos autocares serán a Capela da Milagrosa (ás 8.00 e 11.15 horas), diante da estación de autobuses (ás 8.05 e 11.20 horas), na parada do bus da rúa Perú (ás 8.07 e 11.22 horas), na parada de bus da rúa Vázquez de Parga (ás 8.10 e 11.25 horas), e en Bértoa, diante da igrexa (ás 8.15 e 11.30 horas).

Os regresos organizaranse unha vez realizadas as exploracións.

O programa galego de detección precoz de cancro de mama diríxese a mulleres de 50 a 74 anos. A participación no cribado acadou o 84,8 % en 2024 en toda Galicia.

Noticias relacionadas y más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents